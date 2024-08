5 советов, которые помогут прожитым долгую и здоровую жизнь

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно учитывать не только генетику, но и другие факторы, такие как окружающая среда, образ жизни, социально-экономический статус и психическое здоровье. Хотя некоторые из этих факторов труднее контролировать, однако есть аспекты, которые вы можете изменить к лучшему уже сегодня.

Как помочь и определить эффективные методы для улучшения вашего долголетия? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Измените свое отношение

Ваши ежедневные выборы, отношение и регулярный здоровый образ жизни могут оказать существенное влияние на продолжительность жизни. Кроме того, положительное мышление также может изменять вашу генетическую активность, что подтверждено исследованиями. Хотя положительное мышление само по себе не гарантирует долголетия, однако оно способствует общему здоровью и полезно для старения.

Ешьте только ту пищу, которая вам нравится

Ешьте только то, что вам нравится, чтобы поддерживать долголетие. Выбирайте продукты, такие как черный кофе без сливок и подсластителей, а также оливковое масло, авокадо, лосось и черника. Кроме того, попробуйте диету с высоким содержанием клетчатки, здоровых жиров и растительных продуктов способствует долгой жизни. Однако старайтесь избегать обработанных продуктов.

Попробуйте диету, имитирующую голодание

Имитация поста – это пятидневный рацион, имитирующий голодание, во время которого нужно потреблять не менее 2 литров воды ежедневно. Кроме того, для соблюдения этой диеты необходимо в течение 5 дней каждые 3 месяца употреблять в рационе пищу с низким содержанием белка и простых углеводов, а также ограничить калории до 1000 в первый день и на 750 в течение следующих 4 дней. Этот метод несколько специфичен, поэтому его можно применять после согласия с врачом.

Тренируйте свой мозг на скорость

С возрастом важно тренировать мозг для поддержания его здоровья. Исследования доказывают, что если играть 18 часов в течение 10 лет в игры, стимулирующие скорость ума, можно снизить риск деменции более чем у 25% у людей от 70 до 75 лет. Кроме того, другое исследование показало, что игры на мобильных устройствах улучшают когнитивные способности в возрасте от 60 до 80 лет только после 100 сеансов.

Управляйте стрессом и развивайте свою силу

Чтобы продлить жизнь, важно справиться со стрессом, найти свою цель и быть частью сообщества. Гарвардское исследование показало, что социальная поддержка и счастье могут быть важнее генов. Чтобы улучшить здоровье и прожить долгую жизнь, следует поддерживать отношения с родными и приобщаться к социуму.

