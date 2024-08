Ежедневная норма для продления жизни: сколько шагов следует делать ежедневно

Количество шагов, которые вы делаете каждый день, может варьироваться в зависимости от настроения или планов. Иногда вы можете начать с утренней прогулки или использовать время для ходьбы во время работы.

Однако, чтобы извлечь максимальную пользу от прогулок, важно знать, сколько шагов ежедневно нужно для улучшения здоровья. В Eat This, Not That! поделились результатом исследования, в котором определено оптимальное количество шагов для более долгой жизни, что вполне достижимо.

Сколько ходить, чтобы жить дольше

Регулярные физические упражнения являются ключевым аспектом долгой и здоровой жизни. Исследования показывают, что физическая активность помогает избежать многих хронических заболеваний, таких как рак, гипертония, ожирение и диабет. Хотя 10 000 шагов в день является популярной целью, исследования свидетельствуют о том, что 8000 шагов уже обеспечивают значительные преимущества.

Однако статистика показывает, что лишь малая часть людей придерживается регулярных физических упражнений. Поэтому следует поощрять себя к большей подвижности каждый день. Добавьте 8000 шагов в распорядок дня для улучшения здоровья без чрезмерной нагрузки.

О чем идет речь в исследовании

Новое исследование Университета Гранады показывает, что для достижения пользы для здоровья может быть достаточно менее 10 000 шагов в день. Исследование, включающее более 110 000 участников, выявило, что и меньшее количество шагов может снижать риск преждевременной смерти.

Средняя длина шага составляет около 30 дюймов для мужчин и 26 дюймов для женщин, так что 8000 шагов в день равняется примерно 4 милям (6.44 километрам). Ходьба в более быстром темпе также уменьшает риск преждевременной смерти, независимо от количества шагов. Исследование предлагает для достижения здоровых фитнес-целей, использовать смарт-часы и смартфоны для подсчета шагов.

