5 советов, которые помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера

С возрастом важно не только следить за физическим здоровьем, но и поддерживать активность мозга. Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера неизлечима, есть простые привычки, которые могут помочь снизить риск ее развития.

Видео дня

Кроме того, новые исследования показывают, что чем больше полезных привычек в вашей повседневной жизни, тем меньше риск деменции. Как избежать этих заболеваний и поддержать здоровье мозга, рассказали в Eat This, Not That.

Чтобы снизить риск болезни Альцгеймера после 60 лет, стоит придерживаться нескольких простых привычек. Прежде всего быть активными, употреблять полезную пищу и избегать вредных привычек. Например, следует бросить курить и употреблять алкоголь в умеренном количестве.

Так, для поддержания здоровья мозга рекомендуется придерживаться принципов средиземноморского рациона. Такая диета является одной из самых эффективных для здоровья мозга и сердца, поскольку она базируется на большом количестве овощей, фруктов, орехов, рыбы, цельнозерновых и полезных жиров, таких как оливковое масло, с минимумом сахара и красного мяса. Этот подход не только помогает держать вес под контролем, но и поддерживает ясность мышления и память.

Кроме того, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, важно сочетать сбалансированный рацион и когнитивную стимуляцию с физической активностью. Регулярные физические упражнения, например ежедневная прогулка или танцы и диета с высоким содержанием полезных продуктов, помогут сохранить ясность ума и уменьшить риск когнитивных заболеваний.

Также, с возрастом необходимо регулярно тренировать мозг. Для этого подходит чтение, логические игры, новые хобби или общение с людьми. Все это может сохранить ум активным надолго и поддерживать здоровье мозга. Чем больше вы уделяете внимание здоровому образу жизни, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения являются профилактикой болезни Альцгеймера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.