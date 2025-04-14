5 советов, которые помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера
С возрастом важно не только следить за физическим здоровьем, но и поддерживать активность мозга. Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера неизлечима, есть простые привычки, которые могут помочь снизить риск ее развития.
Кроме того, новые исследования показывают, что чем больше полезных привычек в вашей повседневной жизни, тем меньше риск деменции. Как избежать этих заболеваний и поддержать здоровье мозга, рассказали в Eat This, Not That.
Чтобы снизить риск болезни Альцгеймера после 60 лет, стоит придерживаться нескольких простых привычек. Прежде всего быть активными, употреблять полезную пищу и избегать вредных привычек. Например, следует бросить курить и употреблять алкоголь в умеренном количестве.
Так, для поддержания здоровья мозга рекомендуется придерживаться принципов средиземноморского рациона. Такая диета является одной из самых эффективных для здоровья мозга и сердца, поскольку она базируется на большом количестве овощей, фруктов, орехов, рыбы, цельнозерновых и полезных жиров, таких как оливковое масло, с минимумом сахара и красного мяса. Этот подход не только помогает держать вес под контролем, но и поддерживает ясность мышления и память.
Кроме того, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, важно сочетать сбалансированный рацион и когнитивную стимуляцию с физической активностью. Регулярные физические упражнения, например ежедневная прогулка или танцы и диета с высоким содержанием полезных продуктов, помогут сохранить ясность ума и уменьшить риск когнитивных заболеваний.
Также, с возрастом необходимо регулярно тренировать мозг. Для этого подходит чтение, логические игры, новые хобби или общение с людьми. Все это может сохранить ум активным надолго и поддерживать здоровье мозга. Чем больше вы уделяете внимание здоровому образу жизни, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения являются профилактикой болезни Альцгеймера.
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