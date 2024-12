Профилактика болезни Альцгеймера: упражнение, улучшающее работу мозга

Физические упражнения — это лучшее лекарство для мозга, которое улучшает память и когнитивные функции. Даже одна тренировка в неделю снижает риск деменции, а получасовые прогулки усиливают кровоток в мозге.

Кроме того, регулярное движение, которое вызывает легкий пот, например, во время быстрой ходьбы или аэробики, способствует здоровому мозгу и предотвращению болезни Альцгеймера. Как это работает и почему вам необходимо больше ходить для сохранения работы мозга в будущем, рассказали в Eat This, Not That

Преимущества приседания

Приседания — это отличное упражнение для здоровья мозга, ведь они стимулируют кровообращение и улучшают работу сосудов. Эти изменения способствуют выделению полезных химических веществ, которые поддерживают мозг в тонусе и помогают ему развиваться. Выполняйте приседания несколько раз в неделю для максимального эффекта и выберите для себя удобный ритм, сделайте это полезной привычкой.

Приседания способствуют укреплению памяти

Гиппокамп, отвечающий за память и обучение, с возрастом уменьшается, как и кровообращение в нем. Интенсивные упражнения, например приседания, способствуют усилению кровообращения лучше, чем ходьба. Выполняйте приседания по 3-5 минут трижды в неделю для лучшей работы мозга. Это эффективнее, чем длительные, менее интенсивные упражнения.

Дополнительные преимущества

Приседания активируют большинство основных мышц, в том числе ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия, икры, сгибатели бедра и пах. Это одно из самых сложных движений с собственным весом, которое требует удержания баланса и противодействия гравитации. Опускаясь и поднимаясь, тело работает как единый механизм, а потому такое упражнение прекрасно развивает силу и выносливость.

Как правильно выполнять упражнение

Попробуйте вариацию приседаний с отягощением. Для этого возьмите гантель и держите ее вертикально за конец или сложите руки перед грудью, если гантели нет. Спину держите прямо, напрягите корпус, присядьте, отводя бедра назад, пока они не будут параллельны полу. Возвращаясь в исходное положение, напрягите ягодицы и квадрицепсы.

