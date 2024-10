Вирусы, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера: о чем говорит наука

С возрастом, множество факторов могут повлиять на ухудшение работы когнитивных функций. В частности, кроме старения, что является главной причиной появления Альцгеймера, развитие этой болезни могут спровоцировать даже определенные распространенные вирусы и вакцины от них.

Однако, регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и активная социальная деятельность помогут поддержать работу мозга даже в почтенном возрасте. Что именно влияет на появление болезни Альцгеймера и как улучшить свою жизнь сегодня, чтобы не столкнуться с этой проблемой в будущем, рассказали в Eat This, Not That.

Инфекция опоясывающего лишая может вызвать болезнь Альцгеймера

Исследование, которое было опубликовано в ScienceDaily и Journal of Alzheimer's Disease показало, что инфекция опоясывающего лишая может активировать спящие вирусы герпеса, что приводит к воспалению и накоплению белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Это подтверждает, что вирус простого герпеса может быть триггером для развития этой болезни.

Исследователи считают, что другие воспалительные процессы в мозге также могут вызывать активацию герпеса. Кроме того, ранее гипотезу о связи между герпесом и Альцгеймером, высказывала профессор Рут Ицхаки из Оксфордского университета. По ее словам: "Некоторые предполагали причастность VZV (вирус ветряной оспы), но чего мы не знали, так это последовательности событий, которые создают вирусы, чтобы запустить болезнь". Она добавляет, что теперь ученые считают, что нашли доказательство этой последовательности событий.

Вакцина от опоясывающего лишая снижает угрозу деменции

Согласно информации от Всемирной организации здравоохранения известно, что около 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет имеют вирус простого герпеса (HSV-1), вызывающий оральный герпес. Однако большинство из этих случаев бессимптомны.

Однако, если вирус HSV-1 активируется, могут появиться болезненные волдыри, что повышает риск болезни Альцгеймера. С возрастом вирус ветряной оспы (VZV) тоже может активироваться и вызвать опоясывающий лишай, который сопровождается сильной болью. К счастью, вакцина против ветряной оспы помогает избежать этого и значительно снижает риск деменции. Итак, стоит заблаговременно сделать прививку для профилактики этой болезни.

