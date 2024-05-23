5 советов, которые помогут вам воздержаться от употребления вредной пищи

Нездоровая пища не только способствует увеличению веса, но повышает риск возникновения опасных для жизни заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. News Bytes поделился советами, которые помогут вам избавиться от привычки потреблять фастфуд.

Пейте воду

Иногда наше влечение к вредной пище можно спутать с жаждой. Каждый раз, когда вы испытываете внезапное желание перекусить, выпейте воды. Подождите несколько минут, и вы увидите, что тяга к еде утихает.

Питайтесь здоровой пищей

Чтобы обуздать тягу к нездоровой пище, убедитесь, что в вашем рационе достаточно клетчатки и белка. Эти питательные вещества помогают дольше ощущать сытость, уменьшают чувство голода и предотвращают переедание. Употребляйте продукты, такие как бобы, цельные зерна, орехи, ягоды, овсянку, яйца, молочные продукты и жирную рыбу.

Уменьшите стресс

Стресс может усилить тягу к нездоровой пище и повлиять на ваше пищевое поведение. Исследования показывают, что люди, переживающие стрессовые ситуации, потребляют больше калорий. Чтобы уменьшить напряжение, займитесь медитацией, йогой, чтением или другими успокаивающими вас занятиями.

Достаточно отдыхайте

Дефицит сна нарушает регуляцию аппетита и увеличивает тягу к пище. Стремитесь к 7-9 часам качественного отдыха каждую ночь, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

Планируйте свои приемы пищи

Когда ваши приемы пищи незапланированы, легче попасть в ловушку сладкого или острого лакомства. Независимо от того, на день или на неделю, наличие плана питания поможет вам устоять перед соблазном полакомиться вредными продуктами.

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