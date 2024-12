5 советов, которые ускоряют похудение и снимают воспаление

Хроническое воспаление может мешать процессу похудения, даже если вы придерживаетесь правильной диеты и режима тренировок. Такое воспаление влияет на гормоны, регулирующие аппетит и метаболизм, создавая замкнутый круг, однако включение противовоспалительной диеты и здорового образа жизни, поможет уменьшить воспаление и облегчить потерю веса.

Таким образом, первым шагом является осознание этой проблемы, а вторым - активные действия для ее решения. Что именно поможет бороться с воспалительными процессами в организме, рассказали в Eat This, Not That.

Ограничьте потребление добавленного сахара

Важно уменьшить долю обработанных продуктов в рационе, в частности добавленного сахара и других добавок, которые могут вызвать воспаление. Однако важно, чтобы питание было не только здоровым, но и приятным. Выбирайте цельные продукты, а иногда наслаждайтесь умеренными порциями сладостей с добавлением сахара. Внимательно проверяйте этикетки и стремитесь к 5-8 г сахара на порцию.

Употребляйте пробиотики

Для здорового кишечника важно включить пробиотики, которые помогают сбалансировать его среду. Их можно найти в йогуртах, сырах, кефире и ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста или мисо. Если вам не хватает таких продуктов в рационе, можно рассмотреть употребление пробиотических добавок.

Не забывайте о пребиотиках

Не забывайте добавлять пребиотики в рацион, ведь они способствуют здоровью кишечника и укреплению иммунитета. Пребиотики также могут помочь снизить воспаление и контролировать уровень сахара в крови. Их можно найти в морской капусте, спарже, луке, чесноке, яблоках, овсянке, пшеничных отрубях, семенах льна и топинамбуре. Включение этих продуктов поможет поддержать вашу микрофлору в оптимальном состоянии.

Держитесь как можно дальше от алкоголя

Алкоголь может вызывать воспаление в кишечнике, нарушать микрофлору и затруднять усвоение питательных веществ. Во время вечеринки попробуйте заменить алкогольные напитки полезными безалкогольными коктейлями. Это могут быть фруктовые газированные напитки или минеральная вода с гранатовым соком и мятой.

Имейте полноценный и здоровый сон

Для уменьшения воспаления и облегчения похудения важно получать 7-9 часов сна каждую ночь. Помните, что недосып может ухудшить воспаление и повлиять на здоровье. Кроме того, алкоголь усиливает воспаление и ухудшает качество сна, а потому замените его на успокаивающий травяной чай или теплое какао с имбирем или куркумой. Это поможет поддержать спокойствие и уменьшить воспаление.

