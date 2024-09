5 способов, как сделать блюда более хрустящими: почему тщательное пережевывание помогает худеть

Знали ли вы, что быстрое пережевывание пищи связано с повышенным риском метаболических проблем и набором веса? Многочисленные исследования показывают, что медленное пережевывание, наоборот, может сжигать до 2000 дополнительных калорий в месяц, что улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ.

Поэтому, чтобы лучше контролировать вес и улучшить здоровье, вам достаточно жевать пищу медленнее, чем вы привыкли. Чтобы улучшить этот процесс и стимулировать прожевывать пищу тщательно, предлагаем ознакомиться с 5 способами от Eat This, Not That.

Добавьте в кашу орехи

Начните день с овсянки, добавив к ней горсть орехов. Благодаря клетчатке и белку в своем составе, миндаль, арахис или грецкие орехи, помогут вам дольше оставаться сытым. Они придадут вкус и текстуру, а также будут способствовать уменьшению жировых отложений на животе.

Употребляйте йогурт с ягодами

Выбирайте обычный греческий йогурт и добавляйте в него свежие ягоды. Это обеспечит блюдо протеином, клетчаткой и антиоксидантами. Кроме того, ягоды содержат натуральный сахар, который существенно полезнее, чем добавленные аналоги в готовых йогуртах.

Добавьте семечки в салат

Чтобы получить хрусткость, попробуйте приготовить салат, добавив в него семечки. Тыквенные семечки обеспечат белок, клетчатку и магний, а подсолнечные - белок и витамин Е. Кроме того, для легкого прироста омега-3, белка и клетчатки, посыпьте салат семенами чиа или конопли.

Употребляйте цельные фрукты

Хотя фруктовые соки и смузи удобны в употреблении, однако для перекуса лучше есть целый фрукт. Разжевывание цельного фрукта занимает определенное время и обеспечивает больше клетчатки, витаминов и минералов, которые замедляют всасывание сахара в кровь. Зато соки не имеют таких преимуществ и быстрее повышают уровень сахара.

Ешьте сельдерей с хумусом

Сельдерей имеет очень мало калорий и почти не содержит углеводов, а потому идеально подходит для перекусов. Попробуйте совместить его с хумусом для дополнительного хруста.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как тщательное пережевывание пищи способствует похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.