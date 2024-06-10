5 способов, которые помогут избавиться от жажды сахара

Когда человек находится в состоянии депрессии, стресса и по тем или иным причинам грусть, у него может появиться желание съесть чего-нибудь сладенького. Тем не менее почти все сладости являются обработанными пищевыми продуктами, содержащими огромное количество сахара, рафинированные масла, эмульгаторы и искусственные красители, которые могут негативно повлиять на здоровье и общее самочувствие.

Кроме того, сахар вызывает зависимость, а его чрезмерное потребление может привести к риску сердечного приступа, заболеваниям печени, раку, ухудшению состояния кожи и сахарному диабету 2 типа. Как воздержаться от употребления сладкого, узнавали в OBOZ.UA.

Сбалансированная еда

Сбалансируйте блюда и закуски, добавив в свой рацион полезные жиры и белок. Избегайте чрезмерного потребления макарон, крекеров и простых продуктов, содержащих углеводы. В ежедневном рационе должны быть продукты, надолго обеспечивающие сытость: яйца, фасоль, орехи, семена и арахисовое масло.

График сна

Для нормальной работы организма и чтобы улучшить свое самочувствие, необходимо спать минимум по 7-8 часов в сутки. Кроме того, если у вас есть привычка бодрствовать до поздней ночи, депривация сна увеличивает выработку грелина (гормона голода).

Пейте больше воды

Пить много воды в целом полезно для организма, однако в случае с жаждой сладкого, вода может способствовать здоровому функционированию тела, вымывая вредные токсины и поддерживая температуру внутри тела. Само обезвоживание провоцирует раздражение, растерянность и усиление тяги к сладкому.

Управляйте стрессом и тревогой

Стресс активизирует тяготение к сладкому, потому что сахар снижает реакцию человеческого мозга на стресс, поскольку сладкие закуски побуждают наш мозг высвобождать дофамин, гормон, связанный с чувством удовольствия и удовольствия. Необходимо самостоятельно бороться со стрессом, чтобы уменьшить тягу к сладкому.

Потребляйте конфеты без сахара

Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, вы можете попробовать конфеты, не содержащие сахар. Такой аналог гораздо лучше горсти шоколадных конфет, содержащих много сахара в составе.

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