5 способов, которые способствуют похудению: как ускорить сжигание жира

Чтобы сжигать жир эффективно, важно придерживаться комплексного подхода, состоящего из здорового сна, правильного питания, регулярных физических нагрузок и снижения уровня стресса. Кроме того, не стоит сосредотачиваться только на одном аспекте похудения, поскольку после потери лишнего веса необходимо развивать здоровые привычки, которые поддерживают форму в долгосрочной перспективе.

Что именно может помочь приблизить качественные изменения и ежедневно избавляться от лишнего веса, рассказали Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими советами, будьте последовательными и помните, что изменения - это процесс, каждый шаг которого приближает вас к цели.

Откажитесь от сладких кофейных напитков

Ограничение употребления подслащенных кофейных напитков, таких как латте, может помочь уменьшить общий уровень жира в теле. Этот популярный напиток часто содержит до 24 г сахара, что может привести к набору веса при регулярном потреблении. Кроме того, избыток сахара превращается в жир, который сохраняется в организме. А потому, лучше выберите черный кофе, чтобы избежать лишних калорий от сиропов, молока и взбитых сливок.

Избегайте ультраобработанных продуктов

Все популярные диеты, от кето до веганства, советуют ограничить ультраобработанные продукты для поддержания потери веса. Такая пища, как обработанное мясо, выпечка, десерты и белый хлеб, имеют высокую калорийность и вредные ингредиенты, способствующие увеличению веса. Также, они содержат много сахара и жира, что вызывает зависимость и стимулирует чрезмерное потребление. Исключение таких продуктов может помочь снизить уровень жира в организме.

Избегайте сахара и жира

Продукты без сахара не всегда являются здоровым выбором, поскольку вместо сахара могут использоваться искусственные подсластители, которые имеют свои риски для здоровья. В частности, они могут быть связаны с повышенным риском рака. Кроме того, некоторые продукты без сахара также могут содержать больше жира или калорий, а потому важно внимательно читать этикетки и помнить, что замена одного ингредиента другим не всегда делает продукт более полезным.

Выполняйте кардиотренировки

Чтобы сжигать жир, важно поддерживать частоту сердечных сокращений в пределах 60-80% от вашего максимального пульса. Для его определения отнимите свой возраст от 220. Кардио упражнения, такие как бег, плавание, езда на велосипеде или HIIT, помогают сжигать калории и снижать вес. Хотя такая активность не способствует значительному набору мышечной массы, однако это эффективный и здоровый способ для похудения.

Гуляйте

Ходьба - это доступная активность, которая помогает сжигать калории и улучшает физическую форму. Регулярные прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и гипертонии. Они также уменьшают стресс, улучшают сон и настроение, а также способствуют долголетию. Попробуйте гулять несколько раз в день, даже с короткими перерывами, чтобы получить значительную пользу для организма.

