5 способов легко снизить высокий уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина может пугать, но небольшие изменения в привычках помогут его снизить. Поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться на ограничении продуктов, лучше сконцентрируйтесь на улучшении качества рациона в целом.

Здоровые привычки, интегрированные в повседневную жизнь, со временем становятся естественными и не требуют постоянных усилий. Как сформировать рацион из полноценных продуктов, богатых клетчаткой и полезными жирами, рассказали в Eat This, Not That.

Выбирайте цельные продукты

Людям с высоким уровнем холестерина стоит избегать некоторых продуктов, но основной фокус лучше делать на полезных цельных продуктах. Наполните рацион овощами, фруктами, орехами, семечками, авокадо и оливковым маслом. Кроме того, добавьте жирную рыбу, для поддержания здоровья сердца. Эти продукты помогают улучшить уровень липидов в крови и общее состояние здоровья.

Употребляйте овсянку

Овес и овсянка богаты клетчаткой бета-глюканом, что помогает снизить холестерин и поддерживает здоровье кишечника. Такие злаки также улучшают контроль над весом и инсулином. Приготовьте овсянку на завтрак, поскольку это простой способ увеличить потребление клетчатки и поддержать сердце.

Избегайте обработанной пищи и добавленного сахара

Чтобы снизить уровень холестерина, придерживайтесь рациона из цельной пищи и минимизируйте добавленный сахар и обработанные продукты. Помните, что именно высокий уровень сахара в современном питании является основным фактором риска для сердца. Вместо сладостей и выпечки выбирайте полезные альтернативы, чтобы поддерживать здоровье и вес в норме.

Ешьте арбуз

Арбуз содержит ликопин, который помогает снизить "плохой" холестерин и повысить "хороший". Это идеальная летняя закуска для увлажнения, которая легко дополняет любой пикник или барбекю.

Употребляйте ягоды

Ягоды - это естественный способ поддержать здоровье сердца, ведь они снижают уровень "плохого" холестерина. Даже замороженные ягоды сохраняют питательные свойства и часто доступнее свежих. Добавляйте их в смузи, каши или йогурт для ежедневного улучшения своего здоровья.

