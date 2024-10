Плохие привычки, которые могут повысить уровень холестерина в крови

Многие люди страдают от высокого уровня холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Для его контроля, важно не только ограничить потребление жирной пищи и увеличить количество клетчатки в рационе, но и обратить внимание на то, что вы пьете.

В частности, некоторые ежедневные напитки могут повышать риск увеличения уровня "плохого" холестерина, а потому не лишним будет пересмотреть свои привычки. Какие именно напитки являются вредными и что делать, чтобы избежать проблем с холестерином, об этом рассказали в Eat This, Not That.

Употребление газированных сладких напитков

Чтобы снизить риск повышения холестерина — откажитесь от газированных напитков. Именно такие сладкие и газированные напитки являются значительным фактором, способствующим высокому уровню холестерина, что повышает риск проблем с сердцем. Таким образом, лучше заменить их на воду или чай без сахара.

Регулярное распитие алкоголя в чрезмерном количестве

Употребление алкоголя время от времени не вредит здоровью, но регулярное питье может повысить уровень плохого холестерина (ЛПНП). Кроме того, алкоголь также содержит калории, из-за чего способствует набору веса при чрезмерном потреблении. Вместе с тем, красное вино в умеренных количествах может повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП), но не стоит начинать пить только ради этого, поскольку однозначная польза этого не доказана учеными.

Употребление нефильтрованного кофе

Нефильтрованный кофе, например во френч-прессе, может повысить уровень "плохого" холестерина из-за липидных соединений, содержащихся в напитке. Поэтому, если пьете много такого кофе, уровень ЛПНП может вырасти. Чтобы этого избежать, лучше выбирайте фильтрованный кофе, поскольку это поможет снизить риски для здоровья.

Злоупотребление молочными коктейлями

Частое употребление молочных коктейлей может повысить уровень "плохого" холестерина и снизить уровень "хорошего". Это происходит из-за высокого содержания жира в напитке, а потому лучше стараться ограничивать их потребление. Вместо таких коктейлей, лучше выберите полезный смузи, в который можно добавить какао. Это хороший вариант, который поможет удовлетворить желание выпить чего-то сладкого.

