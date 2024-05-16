5 средств, которые помогут преодолеть хронические головные боли 

Мигрень является распространенной проблемой для большинства людей, мешающей нормально жить и выполнять ежедневные задачи. Такие головные боли могут сопровождаться пульсацией в одной стороне головы, вызывать тошноту, рвоту и чувствительность к внешним раздражителям.

Хотя точная причина мигреней не понятна, они часто связаны с генетическими и окружающими факторами, которые включают стресс, недосып, определенные виды пищи или напитков, изменения в погоде и другие триггеры. Как избавиться от головных болей без применения медикаментозных средств, узнавали в OBOZ.UA.

Отдых в темной комнате

Блокировка триггеров, таких как свет и звук, может помочь людям с мигренью избежать интенсивности боли. Кроме того, сон может снять напряжение, а осознанная медитация и концентрация на дыхании отвлекут ваше внимание от неприятных импульсов.

Вдыхать запах эфирного масла лаванды

Запах лаванды может помочь успокоить головную боль, благодаря своему успокаивающему действию. Об этом свидетельствует исследование 2012 года, где участники, которые вдыхали эфирное масло лаванды, сообщали об уменьшении интенсивности головной боли по сравнению с теми, кто этого не делал.

Холодный компресс

Холодные компрессы являются популярным методом борьбы с мигренями. Для получения наилучшего эффекта рекомендуется прикладывать пакет со льдом вокруг шеи не более чем на 15 минут, чтобы избежать возможных повреждений кожи.

Имбирная вода

Имбирь известен своими мощными свойствами лечения различных заболеваний, в том числе при симптомах мигрени. Смешайте половину чайной ложки имбирного сока со стаканом воды и употребляйте при появлении боли, чтобы уменьшить тошноту и пульсацию.

Точечный массаж

Точечный массаж, может помочь облегчить боль. Для этого нужно нажать на зону между основанием большого и указательного пальцев, а также на углубленное место между большим и вторым пальцами ноги.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию об эфирных маслах, которые могут помочь при головной боли.

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