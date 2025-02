5 сыров, которые можно есть при непереносимости лактозы

Лактоза — это компонент в составе молочных продуктов, состоящий из глюкозы и галактозы. Если у вас есть непереносимость лактозы, не обязательно полностью отказываться от сыра поскольку существуют варианты с меньшим содержанием, которые легче перевариваются.

Видео дня

Какой сыр содержит меньшее содержание лактозы и какие сорта безопасны для здоровья? В Eat This Not That рассказали о 5 сырах, которые позволят наслаждаться вкусом этого продукта, даже если вы чувствительны к молочному сахару.

Пармезан

Пармезан является хорошим выбором для людей с непереносимостью лактозы, поскольку он содержит лишь 1-3% лактозы. Для сравнения, цельное молоко имеет около 5% лактозы, которая трудно переваривается. Поэтому, вы можете спокойно наслаждаться им в различных формах без угрозы для здоровья.

Чеддер

Чеддер — это сыр с низким содержанием лактозы, который подходит для людей с непереносимостью. Он универсален, поскольку его можно использовать в гамбургерах, на бутербродах или как быстрый перекус вместе с крекерами. Кроме того, различные варианты чеддера, от мягкого до острого, позволяют легко выбрать подходящий продукт для вашего вкуса.

Проволоне

Проволоне имеет менее 2% лактозы и является хорошим вариантом для людей, которые избегают лактозы. Он прекрасно плавится, а потому подходит для бутербродов, запеченных паст или пиццы. Также его можно натереть в салат или блюда из пасты.

Швейцарский сыр

Швейцарский сыр имеет низкое содержание лактозы, которое составляет, как правило, менее 3,5%. Однако содержание лактозы может варьироваться, а потому лучше ограничить количество потребляемого сыра, чтобы избежать дискомфорта. Наслаждайтесь им в маленьких порциях, добавляя в бутерброды или омлеты.

Бри

Бри — это мягкий сыр с низким содержанием лактозы (до 2%), который часто употребляют горячим с джемом или слоеным тестом. Благодаря добавлению сливок, он имеет кремовую текстуру и насыщенный вкус. Однако он также содержит больше жира по сравнению с другими сырами, такими как камамбер, а потому с ним следует быть осторожными, чтобы избежать переедания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие сигналы свидетельствуют о необходимости отказа от сыра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.