5 тренировок, которые сделают вас более стройными. Видео

Чтобы ускорить ликвидацию жира на боках, добавьте к своей тренировке больше интенсива. Кроме того, выполняйте упражнения одно за другим с минимальным отдыхом, чтобы сжигать калории с максимальной эффективностью.

В Eat This, Not That поделились некоторыми упражнениями, которые помогут вам быстрее получить стройную и изящную талию. Ознакомьтесь с ними и помните, что ключевыми факторами успеха являются регулярность, преданность и правильная техника.

Тренировка №1

Скручивания. Сядьте на пол, согните колени, держа стопы на полу и отклонитесь немного назад со спиной прямо. Поднимите ноги, балансируя на ягодицах и поверните туловище вправо, касаясь руками пола возле бедра. Повторите на другую сторону и выполните 12-15 раз для каждой стороны.

Велосипедное скручивание. Лягте на спину, согнув колени и положив руки за голову. Поднимите плечи, подтягивайте правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу. Затем повернитесь и повторите с другой стороны. Выполняйте упражнение по 12-15 повторений для каждой стороны.

Опускание бедер в планке. Займите позу в планке на предплечьях, с локтями под плечами и прямым телом. Поверните бедра вправо, опуская их к полу, а затем вернитесь в центр и повторите с другой стороны. Выполняйте по 12-15 повторений для каждой стороны.

Тренировка №2

Боковая планка. Лягте на бок, поставьте правый локоть под плечом, а ноги сложены. Поднимите бедра, образуя прямую линию от головы до пяток. Держите позицию 30-60 секунд, а затем перевернитесь на другой бок и повторите.

Косые скручивания. Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Поднимите лопатки, обернитесь вправо, тянув правый локоть к левому колену. Затем повернитесь и повторите с другой стороны. Сделайте 12-15 повторений на каждую сторону.

Боковое скручивание. Лягте на бок, сложив ноги и поддерживайте равновесие, опираясь на правое предплечье. Поднимите ноги и туловище, касаясь левой рукой левой стопы, а затем контролируемо опуститесь. С каждой стороны выполните по 12-15 повторений.

Тренировка №3

Альпинисты. Начните с высокой планки, держа руки под плечами. Поочередно подтягивайте колени к груди, быстро меняя ноги. Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд.

Боковая планка. Начните в боковой планке с правым локтем под плечом и сложенными ногами. Подтяните левое колено к локтю, напрягая косые мышцы живота, а затем вернитесь в исходную позицию. Выполняйте 12-15 повторений в каждую сторону.

Наклоны в стороны стоя. Встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч, а руки вытянутыми вверх. Медленно наклонитесь вправо, скользя рукой по ноге, держа левую руку над головой. Выполните по 12-15 повторений с каждой стороны.

Тренировка №4

Скручивания сидя. Сядьте на пол, согнув колени и приподнимите ноги, балансируя на ягодицах. Держа спину прямо, вращайте туловище вправо и влево, касаясь руками пола возле бедер. Выполните 12-15 повторений на каждую сторону.

Перекрестные альпинисты. Начните с высокой планки, держа руки под плечами. Подтяните правое колено к левому локтю, затем вернитесь в исходное положение и сделайте то же с другой стороны. Продолжайте чередовать упражнения 30-60 секунд.

Боковая планка с вращением. Начните в боковой планке с правым локтем под плечом и сложенными ногами. Вытяните левую руку вверх и поверните туловище, протянув руку под собой, а правую в сторону. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, выполнив 12-15 повторений на каждую сторону.

Тренировка №5

Скручивания для косых мышц. Станьте прямо, фиксируя ноги на ширине бедер, а руки за головой. Поднимите правое колено до правого локтя, активно работая косыми мышцами. Затем вернитесь в исходную позицию и повторите с другой стороны. Выполните 12-15 повторений на каждую сторону.

Планка со скручиванием бедра. Начните с высокой планки, держа руки под плечами. Поднимите одну руку, поворачивая туловище в сторону и вытягивая руку к потолку. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Чередуйте упражнение по 12-15 раз для каждой стороны.

Велосипедные скручивания. Лягте на спину, согните колени, держа руки за головой. Поднимите плечи, подтягивайте правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу. Чередуйте стороны, выполняя 12-15 повторений на каждую сторону.

