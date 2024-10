Простая тренировка, которая избавляет от жира на животе: как выполнить упражнения

Избавиться от лишнего жира на животе может быть сложно, но это важно для здоровья, поскольку избыток жира на талии связан с риском развития серьезных заболеваний. Самым эффективным способом снижения жира являются тренировки с отягощениями, которые сжигают калории и увеличивают мышечную массу, что повышает метаболизм.

Почему силовая тренировка является лучшим подходом для борьбы с жиром на животе и какие упражнения могут способствовать потере лишнего веса? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гантелями

Бокаловидные приседания эффективны для всего тела, ведь они активируют как нижнюю, так и верхнюю части тела. Для выполнения этого упражнения возьмите одну гантель обеими руками и держите ее возле груди, а локти под весом. Далее, расставьте ноги на ширине плеч, сядьте назад, разводя колени в стороны и опуститесь ниже параллели, держа поясницу ровно.

Жим гантелей лежа

Чтобы сжигать больше калорий, фокусируйтесь на упражнениях, которые задействуют много мышц, как жим гантелей лежа, что активирует всю верхнюю часть тела. Ложитесь на скамью, поднимите грудь, сожмите плечи вместе и поставьте стопы на пол. Поднимайте гантели, держа плечи назад, а ягодицы на скамье.

Тяга с гантелями в наклоне

Гребки укрепляют верхнюю часть спины и руки, активируя нижнюю часть тела. Для выполнения упражнения возьмите гантели, согните колени и наклонитесь вперед, пока туловище не станет параллельным полу. Держите поясницу ровно, сожмите лопатки и выполняйте движения словно во время гребков.

Становая тяга с гирями

Попробуйте становую тягу с гирями для тренировки всего тела и улучшения осанки. Встаньте на ширине бедер, держа гирю между лодыжками и согните бедра, беря держатель обеими руками. Держите спину прямой, а колени немного согнутыми, а затем вытяните бедра вперед, двигаясь вниз. Поверните назад и повторите, чтобы укрепить мышцы задней части тела.

