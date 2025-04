5 тренировок с гантелями, которые растапливают жир в подмышках. Видео

Регулярные силовые тренировки и прогрессивная нагрузка способствуют формированию мышц и улучшению общего вида тела. А потому, если у вас есть лишний жир, в частности, в зоне подмышек, вам стоит добавить больше тренировок с гантелями, которые могут сделать ваши руки более подтянутыми.

В Eat This, Not That поделились лучшей тренировкой, которая поможет приблизить желаемый эффект и придерживаться правильной техники. Добавьте эти упражнения со свободным весом в свой тренировочный план, чтобы укрепить мышцы в области подмышек и сделать руки более рельефными.

Тренировка №1. Жим на плече

Жим гантелей сидя. Сядьте на скамью с опорой для спины, держа гантели возле плеч ладонями вперед. Выпрямите руки вверх, не фиксируя локти, а затем медленно опустите гантели назад. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений.

Пресс Арнольда. Держите гантели у плеч, а ладони направьте к себе. Выпрямите руки вверх, разворачивая ладони вперед, а затем медленно опустите назад, поворачивая ладони к себе. Следуйте 3 подходам по 8–12 повторений.

Жим одной рукой. Держите гантель у плеча, удерживая корпус напряженным. Выпрямите руку вверх, затем медленно опустите назад. Повторите то же самое другой рукой. Выполняйте 3 подхода по 8–12 повторений на каждую руку.

Тренировка №2. Тяги гантелей

Тяга двумя руками в наклоне. Встаньте, держа гантели ладонями к телу, и наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой. Подтяните гантели к нижней части груди, сводя лопатки, затем медленно опустите назад. Следуйте 3 подходам по 8–12 повторений.

Тяга одной рукой. Встаньте, держа гантель одной рукой и наклонитесь вперед, сохраняя прямую спину. Подтяните гантель к груди, сводя лопатку, а затем медленно опустите назад. Повторите упражнение с другой рукой. Выполняйте 3 подхода по 8–12 повторений на каждую руку.

Гребное движение в планке. Примите положение планки, держа гантели под плечами. Подтяните одну гантель к бедру, удерживая корпус напряженным и избегая вращения. Затем опустите назад и повторите с другой рукой. Выполняйте 3 подхода по 8–12 повторений на каждую руку.

Тренировка №3. Боковые подъемы

Боковые подъемы гантелей стоя. Встаньте, держа гантели по бокам ладонями к телу. Слегка согнув локти, поднимите гантели в стороны до уровня плеч, сделайте паузу, затем медленно опустите назад. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений.

Боковые подъемы сидя. Сядьте на скамью с опорой для спины, держа гантели по бокам ладонями к телу. Поднимите их в стороны до уровня плеч, слегка согнув локти. Сделайте паузу и медленно опустите назад. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Возвратные подъемы в наклоне. Встаньте, слегка наклонившись вперед, держа гантели ладонями к телу. Поднимайте их в стороны по широкой дуге до уровня плеч, сделайте паузу, затем медленно опустите назад. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений.

Тренировка №4. Отдача на трицепс

Отдача в наклоне. Встаньте, упираясь одной рукой и коленом в скамью, держа гантель другой рукой ладонью к телу. Выпрямите руку назад, напрягая трицепс, после чего медленно опустите в исходное положение. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений на каждую сторону.

Отдача сидя. Сядьте на скамью с опорой для спины и держа гантели ладонями к телу. Выпрямите руки назад, напрягая трицепсы, а затем медленно опустите в исходное положение. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений.

Отдача стоя. Встаньте, держа гантели ладонями к телу и локти близко к бокам. Выпрямите руки назад, напрягая трицепсы, затем медленно опустите в исходное положение. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений.

Тренировка №5. Сгибания на бицепс

Сгибания стоя. Встаньте, держа гантели по бокам ладонями к телу. Сгибайте руки, поднимая гантели к плечам, напрягая бицепсы, а затем медленно опустите назад. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Сгибание сидя. Сядьте на скамью с опорой для спины, держа гантели по бокам ладонями к телу. Поднимайте их к плечам, напрягая бицепсы, а затем медленно опустите назад. Следуйте 3 подходам по 10–15 повторений.

Сменные молотковые сгибания с гантелями. Встаньте, держа гантели по бокам ладонями к телу. Поднимите одну гантель к плечу, оставляя другую руку вытянутой, затем опустите и повторите с другой рукой. Выполняйте на каждую руку 3 подхода по 10–15 повторений.

