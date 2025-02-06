5 углеводов, которых следует избегать во время похудения
Не бойтесь углеводов, особенно когда речь идет о целостных и сложных источниках, таких как овощи, бобовые и цельные зерна. Они содержат клетчатку, витамины и минералы, которые могут поддерживать здоровье, помогая контролировать уровень сахара в крови и улучшать микробиом кишечника.
В то же время стоит избегать рафинированных углеводов, поскольку они могут содержать добавленный сахар и лишнее калорийное содержание, что негативно влияет на вес и общее состояние здоровья. Каких вредных вариантов углеводов во время похудения стоит избегать в рационе, рассказали в Eat This, Not That.
Белый хлеб
Белый хлеб лишен полезных веществ и может способствовать увеличению веса, если употреблять его слишком часто. Уменьшение потребления белого хлеба и переход на более здоровые варианты, может помочь снизить вес и уменьшить жир в области живота.
Бублики
Бублики могут быть одними из худших вариантов для похудения, ведь этот источник углеводов фактически равен 4-5 ломтикам хлеба. Дополнительно, их часто сочетают с высококалорийными сладкими начинками, что увеличивает калорийность блюда. Чтобы избежать этого, выбирайте более здоровые альтернативы или будьте умеренны с начинкой.
Сухие завтраки
Будьте осторожны со сладкими зерновыми завтраками, даже если они кажутся здоровыми. Они могут содержать много сахара, что вызывает резкий подъем уровня сахара в крови. Поэтому для более полезного старта дня, выбирайте менее обработанные варианты, которые содержат минимум добавленного сахара.
Сладкие газированные напитки
Газированные и сладкие напитки — это одни из худших углеводов для похудения, поскольку они содержат только сахар и не имеют питательных веществ. Из-за отсутствия клетчатки такие напитки быстро повышают уровень сахара в крови, что может способствовать набору веса, даже если вы активно занимаетесь спортом.
Рафинированная паста
Если порция макарон слишком велика, они могут привести к увеличению веса, поскольку рафинированные макароны не содержат клетчатки, которая замедляет пищеварение. Чтобы избежать этого, выбирайте цельнозерновые макароны или варианты на основе нута или чечевицы, которые содержат больше клетчатки и более полезны для похудения.
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