5 ошибок во время диеты с низким содержанием углеводов

Если прямо сейчас вы пытаетесь похудеть – не избегайте углеводов, ведь они являются основным источником энергии для организма. Сосредоточьтесь на употреблении сложных углеводов, богатых клетчаткой, таких как фрукты и цельные зерна, чтобы поддерживать здоровье и терять вес эффективнее.

Однако, если вы сократили употребление углеводов, однако все еще не видите результата, вероятно вы что-то делаете неправильно. Какие ошибки распространены во время низкоуглеводной диеты, рассказали в Eat This, Not That.

Вы не потребляете достаточно калорий

Уменьшая калории для похудения, избегайте резких ограничений, чтобы поддерживать метаболизм. Важно сохранять баланс макроэлементов, включая белки и жиры для поддержания энергии и общего здоровья. Чтобы определить ваши ежедневные потребности в калориях, проконсультируйтесь с врачом. Обычно норма для похудения составляет 1200–1800 калорий.

Слишком себя ограничиваете

Отказ от рафинированных углеводов, таких как сахар и белая мука, может помочь ускорить потерю веса. Однако полный отказ от любимого лакомства может привести к тяге и перееданию. Вместо этого позвольте себе небольшую порцию любимой пищи, например 150 калорий в конце дня. Это поможет избежать чувства лишения и поддерживать диету более стабильно.

Употребляете мало углеводов

Следуя кето-диетам, некоторые люди исключают углеводы или потребляют менее 20 граммов углеводов в день. Такое резкое сокращение углеводов лишает организм необходимых антиоксидантов, витаминов группы В и клетчатки, помогающих бороться с воспалением и дольше ощущать сытость. Если вы решили сократить углеводы, обязательно добавьте в рацион овощи, фрукты и нежирные молочные продукты.

Не слушаете собственное тело

Одним из преимуществ похудения является увеличение энергии, которую в рационе можно получить именно из углеводов, поскольку они являются основным источником топлива для организма. Без углеводов вы можете чувствовать усталость, головокружение и раздражительность. Для поддержания энергии добавьте в рацион сложные углеводы, такие как сладкий картофель, киноа или овсянку.

Вы недостаточно активны

Спортсменам и активным людям важно потреблять достаточное количество углеводов для поддержания энергии. Это особенно касается тех, кто занимается интенсивными тренировками или соревнованиями. Учтите, что отказ от углеводов может повлиять на производительность и выносливость.

