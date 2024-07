Средиземноморская диета считается одной из лучших диет на протяжении многих лет. Такой рацион известен своим разнообразием сбалансированных продуктов и пользой для здоровья, включающим использование свежих трав вместо соли, употребление рыбы дважды в неделю и потребление большого количества фруктов и овощей.

Однако, чтобы успешно настроиться на успех и избежать проблем, следует соблюдать рекомендации и избегать ошибок, характерных во время такого рациона. В Eat This, Not That! поделились распространёнными ошибками, которые могут возникать во время средиземноморской диеты.

Употребление слишком много насыщенных жиров

Средиземноморская диета включает полезные жиры, такие как омега-3, содержащиеся в жирной рыбе и растительных источниках. Однако такая диета сводит к минимуму потребление насыщенных жиров, закупоривающих артерии, а потому которых следует избегать. Таким образом, если вы хотите есть мясо или мороженое, выбирайте песни куски и обезжиренные продукты, которые есть небольшими порциями.

Чрезмерное количество добавленного сахара

Как и насыщенных жиров, добавленный сахар не следует полностью исключать из рациона, а лишь контролировать его потребление. Много сахара поступает из подслащенных напитков, поэтому следует перейти на воду. Также снизьте потребление хлебобулочных изделий и сладостей, таких как печенье, торты и конфеты.

Маловато двигаться

В Средиземноморье теплая погода, способствующая активному образу жизни с прогулками и ездой на велосипеде. Для здоровья важны регулярные физические упражнения, поэтому если вам не удается тренироваться на свежем воздухе, можно посещать тренажерный зал или заниматься дома по видеоурокам.

Есть продукты с большой концентрацией натрия

Во время средиземноморской диеты следует заменить соль травами и специями. Однако если необходимо добавить соль, делайте это после приготовления, чтобы контролировать ее количество. Это помогает избегать чрезмерного употребления соли.

Есть за компьютером

Многие люди едят наспех перед компьютером или другой электроникой. Средиземноморская диета поощряет найти время, чтобы наслаждаться едой даже при насыщенном графике. Поэтому важно отойти от ноутбука и наслаждаться обедом на свежем воздухе или у окна.

Готовить большие порции

Большие порции могут нарушить средиземноморскую диету. Цельнозерновые макароны могут быть полезной частью плана, но ограничивайте их количество и добавьте больше овощей и бобовых для белка. Это поможет получить больше разнообразных продуктов и уменьшить порцию пасты.



