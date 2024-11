5 упражнений для мужчин после 40, которые легко выполнять на полу. Видео

После 40 лет важно создать правильные привычки, которые помогут выполнять тренировки и укрепят здоровье. В частности, вам не стоит сравнивать себя с другими, а следует сосредоточиться на основах, которые помогут укрепить мышцы и улучшить форму.

Всегда следите за техникой, ведь правильная форма важна для достижения результатов и предотвращения травм, а повышение мобильности станет залогом вашей физической активности и предотвращения падений. В Eat This, Not That поделились упражнениями для мужчин после 40, которые вы сможете легко выполнять на полу, улучшая свою выносливость.

Отжимания (2-3 подхода по 5-10 повторений)

Начните с классических отжиманий, приняв позицию планки с руками на ширине плеч. Тело должно быть прямым, ноги вытянутыми сзади, а спина - прямой. Опускайте грудь, сгибая локти, держа их ближе к телу. Выполните 2-3 подхода по 5-10 повторений.

Тазобедренные мосты (2-3 подхода по 5-10 повторений)

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Руки расположите вдоль тела, ладонями вниз. Поднимите бедра, сжимая ягодицы и остановитесь на несколько секунд. Выполните 2-3 подхода по 5-10 повторений, контролируя движения, не используя спину.

Растягивание бедра (2-3 подхода по 30 секунд)

Станьте на одно колено, держа ноги в линии, а колени под углом 90 градусов. Сожмите ягодицу задней ноги, выдвиньте бедра вперед, чтобы почувствовать растяжение передней части бедра и квадрицепсов. Смените ноги и выполните 2-3 подхода по 30 секунд для каждой.

Выпады "Человека-паука" (2-3 подхода по 5 повторений на ногу)

Делайте выпад левой ногой вперед и влево на 30 градусов. Поставьте руки на пол, локти должны быть сцеплены, а заднее колено касается пола. Сожмите ягодицу, вытяните правую руку над головой, глядя на нее. Сохраняйте нейтральную позу спины, а затем повернитесь и повторите с другой стороны.

Салютные планки (2-3 подхода по 5 повторений на каждую сторону)

В позиции планки напрягите ягодицы и пресс, поднимите одну руку ко лбу и задержитесь на 5 секунд. Убедитесь, что бедра не скручиваются, а тело остается стабильным. Сделайте 2-3 подхода по 5 повторов на каждую сторону.

