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5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
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5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

С возрастом в организме происходят изменения, которые могут привести к потере мышечной массы и увеличению веса. Чтобы избежать этих проблем, стоит развивать здоровые привычки в молодом возрасте, которые помогут сохранить здоровье и форму со временем. 

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В частности, после 50 лет рекомендуется выполнять не менее 150 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю или 75 минут интенсивных нагрузок вместе с силовыми тренировками дважды в неделю. В Eat This, Not That рассказали, какую простую тренировку для поддержания активной жизни можно выполнять дома.

Отжимания 

Отжимания активируют плечи, грудь и трицепсы, улучшая стабильность. Начните с высокой планки, держа руки под плечами, а ноги на полу. Согните локти, опуская грудь к полу, а затем вернитесь в исходную позицию. Если трудно, попробуйте модифицированные отжимания, поставив колени на пол, и постепенно переходите к классическим.

5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Приседания

Приседания работают на ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Чтобы выполнить это упражнение правильно, поставьте ноги на ширину плеч, отведите бедра назад и согните колени, опускаясь в приседания. Вернитесь в исходную позицию. Для более сложного варианта попробуйте приседания на одной ноге.

5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Планка

Планка укрепляет пресс, бедра и спину. Для ее выполнения начните с упора на предплечья, вытянув ноги назад, удерживая спину прямой. Далее активируйте мышцы пресса, не давая спине прогибаться. Держите эту позицию столько, сколько сможете сохраняя правильную технику.

5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Выпады

Выпады активируют ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Шагайте вперед, опускайтесь, пока колени не сформируют угол 90 градусов, а затем возвращайтесь в исходное положение. Меняйте ноги и повторяйте упражнение.

5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Альпинисты

Это отличное упражнение для мужчин старше 50 лет, которое сочетает тренировку сердечно-сосудистой системы, верхней части тела и кора. Начните с высокой планки, держа руки под плечами, а тело прямо. Далее быстро поднимайте колено к груди, чередуя движения и сохраняя стабильность корпуса. 

5 упражнений для мужчин после 50: лучшая тренировка без оборудования

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях для рук, которые нужны женщинам после 50 лет.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская