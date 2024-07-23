5 упражнений для плоского живота, чтобы выглядеть моложе и подтянутее в свои 40

С возрастом жизнь часто берет свое, и это может отразиться на вашей фигуре. Просматривая фотографии, когда вам было 20-30 лет, вы, возможно, вспоминаете, что выглядели моложе и имели более стройную талию. Эти воспоминания могут стать великолепной мотивацией, и мы имеем для вас следующий шаг.

Эксперт раскрыл пять упражнений для плоского живота, которые помогут вам выглядеть моложе и подтянуты в свои 40. Их опубликовало издание eatthis.com.

После 40 лет важно следить за калорийностью рациона и количеством сжигаемых калорий во время тренировок. Доктор медицинских наук Майк Бол отмечает: "Невозможно направить потеря жира на одну часть тела, поэтому достижение плоского живота зависит от общей диеты и фитнеса, что приводит к потере веса из всех частей тела. Однако есть упражнения, которые могут подтянуть живот и их следует включить в ваш распорядок".

Кардио

Доктор Болл отмечает: "Любой вид кардиотренировок прекрасно подходит для сжигания калорий, и это самое важное, когда вы хотите похудеть. Независимо от того, каковы ваши силовые тренировки, включите кардио в свое недельное расписание".

Плавание, езда на велосипеде и бег – отличные варианты кардио.

Приседания и хрусты

"Приседания и хрусты – классические упражнения для мышц живота. В сочетании со снижением веса они могут привести к плоскому животу или даже к "кубикам"", – говорит доктор Болл.

Для выполнения приседаний лягте на землю, положите руки за голову и согните колени. Поставьте ноги на землю на ширине плеч. Выдохните и с помощью мышц пресса поднимите тело в сидячее положение. Задержитесь на несколько секунд и выдохните, возвращаясь в исходное положение.

Велосипедные кранчи

Велосипедные кранчи помогут разнообразить тренировки. Доктор Болл отмечает: "Они тренируют мышцы пресса, как и обычные кранчи, но дополнительные движения ногами задействуют больше мышц и сжигают больше калорий".

Чтобы выполнить это упражнение, лягте на пол, вытянув ноги, прижмите нижнюю часть спины к полу, а пальцы рук заведите за голову. Поднимите плечи, одновременно подтягивая правое колено к груди и поворачивая туловище так, чтобы левый локоть был близко к правому колену. Повторите обратно.

Планка

Многие боятся планок, но они эффективны. "Планки тренируют мышцы пресса, без необходимости движений – вы тренируете мышцы, удерживая их изометрически сокращенными", – объясняет доктор Болл.

Чтобы выполнить планку, уложите предплечье на землю и вытяните ноги. Нажмите на руки, чтобы выровнять тело. Оставайтесь в этом положении, следите за тем, чтобы взгляд был устремлен вниз.

Альпинист

Альпинист – отличное упражнение с собственным весом. "После выполнения планки переходите к упражнению альпинистов, которые привлекают много мышц по всему телу и сжигают калории", – говорит доктор Болл.

Для выполнения этого упражнения начните с высокой планки. Подтяните правое колено к груди, сверните ногу назад и повторите с левым коленом. Продолжайте чередовать движения.

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