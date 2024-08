5 упражнений для похудения, которые быстро вернут талию. Видео

Чтобы улучшить результаты в фитнесе и стать стройнее, посмотрите популярные упражнения, с которыми блоггеры охотно делятся в TikTok. Такие тренды и фитнес-вызовы могут быть полезны, поскольку многие делятся своим опытом, который можно отслеживать, уверяясь в их эффективности.

В Eat This, Not That исследовали эти упражнения для талии, чтобы вы могли найти то, что работает лучше всего. Предлагаем ознакомиться с ними, если хотите попробовать новые методы и уменьшить объем вашей талии.

Марширование с гантелями над головой

Это видео о 3 тренировках для уменьшения талии от пользователя @isiskellier набрало более 492 тысяч просмотров. Она выполняет 4 подхода по 12 маршей с гантелями в течение 15 минут. Для упражнения держите гантели над головой и поочередно поднимайте колени к груди.

Боковая планка

Чтобы сузить и подтянуть талию, попробуйте боковую планку от Скарлетт Биркас (@fitbyscar). Для этого положите правое предплечье на землю, поднимите бедра и удерживайте позицию с напряженным прессом. Удерживайте такую позу в течение указанного времени.

Попеременное чередование

Майя Генри (@maiahenryfit) в TikTok предлагает упражнение для талии в форме песочных часов. Для этого нужно лечь на спину, вытянуть руки и ноги, а также поднять туловище. Далее, подтягивайте одну ногу к рукам, а затем смените ноги. Продолжайте дежурить 30 секунд.

Бег с наклоном

Попробуйте новую тренировку с наклоном, которую предлагает пользователь Лилли (@themelanatedboss). Настройте беговую дорожку на наклон 15, бегайте трусцой в течение 3 минут, а затем бегайте 2 минуты. Завершите активность ходьбой в течение одной минуты. Это может помочь снизить объем талии.

Подъем колен лежа

Попробуйте тренировку для подтянутой талии и плоского живота от пользователя TikTok @officialmariasanchezfit. Для этого следует выполнить марши с гантелями над головой, марши с бокалом, мертвые жуки и подтягивание лежа. Чтобы подтянуть лежа, лягте на спину, одновременно поднимите колени и руки, касаясь гантели до колен, а затем возвращайтесь в исходное положение.

