7 секретов реального похудения: методы потери веса

Поддержка здорового индекса массы тела важна не только для внешнего вида, но и для долголетия. Таким образом, если ваша цель состоит в эффективной потере жира, важно учесть все аспекты образа жизни.

Что есть, чем заниматься и на что обратить внимание во время похудения? В Eat This, Not That поделились некоторыми советами на основе фактов, которые помогут контролировать потерю веса.

Перестаньте отслеживать результат на весах

Вместо подсчета калорий и частого взвешивания пищи сосредоточьтесь на качестве продуктов. Это важнее для вашего здоровья, чем точные цифры на весах, которые могут меняться по разным причинам или совсем стоять на месте.

Не морите себя голодом

Чтобы ваша диета была эффективной, важно избегать голода. Это достигается благодаря поддержке диетологов, использующих проверенные методы объемного питания и контроля калорий.

Отдайте предпочтение постоянному, здоровому питанию, а не голодным диетам

Потеря веса должна быть здорова. Низкоуглеводные диеты могут помочь похудеть, но их долгосрочная эффективность и безопасность не всегда подтверждены. Выбирайте диету, которая обеспечивает устойчивость и здоровье для достижения наилучших результатов.

Похудение – это не только о еде

Чтобы эффективно похудеть, необходимо изменить свой образ жизни, включающий качественный сон, физическую активность, управление стрессом и здоровую диету. Важно, чтобы все эти составляющие были согласованы, так что сфокусируйтесь на реалистичных и устойчивых изменениях, охватывающих все эти аспекты.

Высыпайтесь

Плохой сон вызывает стресс и повышает уровень кортизола, что оказывает влияние на реакцию инсулина. Это может осложнить процесс похудения, поэтому старайтесь улучшить качество сна для лучших результатов в контроле веса.

Двигайся каждый день

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, занимайтесь физическими упражнениями несколько раз в неделю. Также ставьте овощи на первое место в рационе и избегайте еды после ужина. Сосредоточьтесь на положительных ощущениях после тренировки, мотивируя себя продолжать занятия.

Управляйте стрессом и меняйте свое мышление

Еда может быть способом борьбы со стрессом, но это лишь временное решение, которое может отрицательно повлиять на здоровье и вес. Лучше найти другие методы, такие как прогулки, бег на открытом воздухе или прослушивание книг.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут помочь похудеть.

