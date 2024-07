6 пищевых привычек, способствующих ежедневному похудению

Процесс потери жира на животе занимает определенное время и требует существенного изменения пищевых привычек. В частности, отказ от газированных напитков или регулярного употребления фаст-фуда является лишь одним из ключевых шагов в этом процессе.

Чтобы ускорить сжигание жира, важно снизить потребление калорий и ускорить метаболизм. Как это сделать с помощью питания, узнавали в Eat This, Not That.

Ежедневно употребляйте листовую зелень

Висцеральный жир расположен глубоко в брюшной полости, окружая важные органы, что может привести к серьезным заболеваниям. Темная листовая зелень, например шпинат и руккола, помогает уменьшить этот жир. Такое действие происходит из-за низкой калорийности и высокого содержания питательных веществ, в частности витаминов и минералов.

Пейте кофе

Кофеин повышает когнитивные функции и ускоряет метаболизм, что может способствовать потере веса. Некоторые исследования показывают, что потребление кофеина перед тренировкой увеличивает сжигание жира, однако важно избегать добавления сахара и сливок, чтобы не снизить эффект от сжигания калорий.

Заваривайте зеленый чай

Зеленый чай содержит катехин под названием эпигалокатехин галлат, способствующий сжиганию жира даже в состоянии покоя. Исследования показывают, что напитки с катехинами зеленого чая более эффективно сжигают абдоминальный жир по сравнению с другими напитками с кофеином. Кроме того, этот компонент может помочь ускорить похудение в сочетании с физическими упражнениями.

Комбинируйте продукты

Чтобы унять чувство голода во время наращивания мышц, сочетайте углеводы с белком. Белок усваивается медленнее, что помогает дольше оставаться сытым и вместе с тем предотвращает резкое повышение уровня сахара в крови. Кроме того, белок способствует росту мышц, сжигающих больше калорий, даже в состоянии покоя.

Выпивайте стакан воды перед едой

Если пить воду перед едой, это может помочь ускорить сжигание жира. Вода заполняет желудок и снижает потребление калорий. Также учтите, что часто чувство голода может быть признаком жажды, поэтому регулярное потребление воды в течение дня может поддерживать не только гидратацию, но и помогать контролировать аппетит.

Меньше мяса – больше овощей

Чтобы похудеть, стоит потреблять много овощей. Достаточно раз в неделю готовить ужин без мяса, сосредотачиваясь на растительных белках. Это поможет вам чувствовать себя более сытным и уменьшить потребление калорий во время следующего приема пищи.

