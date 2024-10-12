5 упражнений для повышения тестостерона у мужчин

Тестостерон является одним из ключевых гормонов для мужского здоровья и его уровень снижается с возрастом, неправильным образом жизни и плохим питанием. Низкий уровень этого гормона может повлечь за собой неприятные последствия, которых следует избегать. К таким симптомам относятся потеря мышечной массы, снижение энергии, ухудшение физической силы, нарушение когнитивных функций и плохое настроение.

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Хотя медицинское лечение при низком уровне тестостерона обязательно, существуют физические упражнения, которые помогут увеличить его количество естественным путем. Издание eatthis.com опубликовало 5 самых эффективных упражнений для мужчин, которые можно включить в свои тренировки.

Исследования показывают, что лучшие упражнения для повышения тестостерона – это те, которые выполняются с большой интенсивностью и привлекают максимальное количество мышц. Это могут быть тяжелые подъемы, становые тяги, приседания или силовые упражнения, такие как спринт или олимпийские подъемы.

Эксперты советуют выполнять от 5 до 12 повторений с тяжелыми весами и делать паузы на 60–90 секунд. Для спринтов важно держать высокую интенсивность с короткими отпусками.

1. Приседания со штангой на спине

Приседания со штангой обязательны для тех, кто хочет повысить уровень тестостерона. Это упражнение включает самые большие группы мышц и дает мощный толчок для гормонального подъема. Используйте стойку для штанги и выполняйте 6-8 тяжелых повторений.

2. Становая тяга

Как и приседания, становая тяга активирует многие группы мышц, позволяя работать с большим весом. Выполнение становой тяги поможет поднять общий уровень тестостерона. Во время упражнения важно держать спину ровной, отталкиваться ногами от пола и обеспечить равномерный подъем груди и бедер.

3. Жим штанги над головой

Жим штанги над головой работает на мышцы верхней части тела и является отличным методом для повышения тестостерона. Используйте тяжелый вес и работайте в диапазоне 6-8 повторений, держа мышцы напряженными.

4. Сословная тяга с грифом-рейкой

Эта вариация становой тяги позволяет снизить нагрузку на спину и суставы, предоставляя возможность работать с тяжелым весом в более безопасном формате. Следите за тем, чтобы корпус оставался под углом 45 градусов на протяжении всего движения.

5. Спринт

Спринт – это отличное упражнение для всего тела, которое стимулирует выработку тестостерона. Рекомендуется выполнять спринты на 50 метров с короткими паузами между подходами (около 30 секунд), выполняя от 5 до 15 повторений в зависимости от уровня подготовки.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения для мужчин, которые помогут нарастить мускулы.

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