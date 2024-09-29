Топ-10 упражнений для мужчин: как эффективно нарастить бицепсы и трицепсы
Для многих мужчин основной целью тренировок является развитие бицепсов и трицепсов. Добавление упражнений со свободным весом в вашу программу позволит значительно улучшить результаты.
Свободные весы позволяют комплексно и эффективно тренировать мышцы рук, что приводит к увеличению силы и лучшей видимости мышц. Ниже представлены 10 лучших упражнений от eatthis.com, которые помогут вам нарастить объем бицепсов и трицепсов.
Включение этих упражнений в ваш тренировочный план поможет добиться ощутимого увеличения мышечной массы и силы в руках. Постепенно увеличивайте вес с течением времени, сосредотачиваясь на правильной технике и постоянстве.
Гибка бицепса с гантелями
Незаменимым упражнением для бицепсов является классическое сгибание с гантелями. Это базовое движение, активно тренирующее бицепсы, помогая сделать их более крупными и рельефными.
Исходное положение: стоя с гантелями в каждой руке руки вытянуты вдоль тела, ладони обращены вперед. Держите локти рядом с корпусом и медленно поднимайте гантели к плечам, сокращая бицепсы в верхней точке. Опускайте вес контролируемо. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 8-12 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.
Молотковые гибки
Этот вариант сгибаний привлекает не только бицепс, но и плечевую мышцу, обеспечивая прирост объема и плотности рук.
Техника: стоя, держите гантели вдоль тела ладонями к себе. Сгибайте руки в локтях, поднимая вес до уровня плеч в молотковом хвате. В верхней точке сожмите бицепсы, затем медленно опустите гантели. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений, контролируя движения и напрягая мышцы во время выполнения.
Гибка бицепса со штангой
Это более тяжелое упражнение, позволяющее использовать больший вес и стимулирует интенсивный рост бицепсов.
Станьте со штангой перед собой, руки расположены на ширине плеч. Локти держите близко к телу, а спину прямой. Поднимайте штангу к плечам, одновременно сокращая бицепсы, а затем поворачивайте вес в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений, постепенно увеличивая вес.
Разгибание трицепса над головой
Это упражнение отлично влияет на заднюю часть рук, помогая увеличить трицепсы.
Стартовое положение: стоя, держите гантель обеими руками над головой, ладони направлены вперед. Медленно опустите гантель за голову, пока локти не образуют угол 90 градусов, а затем верните вес в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений, сосредотачиваясь на технике.
"Дробилки черепов"
Это изолирующее упражнение отлично подходит для активизации трицепсов.
Техника: лягте на скамью, держа гантели над головой. Медленно опустите их до уровня лба, сгибая локти, затем приподнимите назад, сокращая трицепсы в верхней точке. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений, обращая внимание на технику.
Жим лежа узким хватом
Это комплексное упражнение на трицепсы, позволяющее работать с большим весом.
Ложитесь на скамью, взяв штангу узким хватом (на ширине плеч). Опустите ее к груди, держа локти у корпуса, затем вытолкните штангу обратно вверх. Рекомендуется выполнить 3 подхода по 8-12 повторений.
Сгибание
Изолирующее упражнение, которое нацеливается на бицепсы и способствует их четкости.
Сядьте на скамью, держа штангу хватом снизу. Поднимайте вес, сгибая руки в локтях, и опускайте его контролируемо. Рекомендуется сделать 3 подхода по 8-12 повторений.
Отдачи на трицепс
Это упражнение поможет детализировать трицепсы и подчеркнуть заднюю часть рук.
Техника: наклонитесь вперед, держа гантели вдоль тела. Вытяните руки назад, сжимая трицепсы в верхней точке движения, и медленно поворачивайте в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений.
Концентрированные изгибы
Это упражнение позволяет максимально изолировать бицепсы для эффективной тренировки.
Сядьте на скамью, придерживая гантель рукой, опирая локоть на внутреннюю часть бедра. Приподнимайте вес к плечу, напрягая бицепс, и медленно опускайте обратно. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений на каждую руку.
Отжимие "бриллиант"
Это упражнения с собственным весом, которые отлично тренируют трицепсы.
Сблизьте руки так, чтобы образовать ромб большими и указательными пальцами. Опуститесь в пол, держа локти близко к телу, и выпрямите руки назад. Рекомендуется сделать 3 подхода по 8-12 повторений, сохраняя правильную технику.
Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, замедляющие старение мышц.
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