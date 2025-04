5 упражнений для уничтожения жира на животе

Избавиться от жира на животе сложнее, чем набрать его, однако все решает правильный подход и системные решения. Чтобы уменьшить жир на животе, сочетайте интервальные тренировки с силовыми упражнениями, чтобы сжечь калории и нарастить мышцы одновременно.

Например, HIIT - это эффективный способ активизировать метаболизм и поддерживать жиросжигание даже после завершения тренировки. Рекомендуем ознакомиться с простой тренировкой от Eat This, Not That, выполняя по 5-10 повторений с 3-5 подходами для каждого упражнения, с коротким отдыхом.

Прыжки и приседания

Приседания с прыжком эффективно укрепляют ноги и активируют сердечно-сосудистую систему без дополнительного веса. Для выполнения упражнения, встаньте, поставив ноги на ширине бедер. Присядьте и резко подпрыгните вверх. Приземляйтесь мягко, снова сгибая колени, и переходите к следующему повторению.

Отжимания

Отжимания укрепляют грудь, плечи, трицепсы и корпус, не требуя дополнительного оборудования. Для большей интенсивности можно добавить прыжок рук, но стандартный вариант тоже эффективен. Для этого, начните в планке, держа руки под плечами, согните локти, опуская грудь к полу, а затем вернитесь вверх.

V-образные подъемы

Такое упражнение активно прорабатывает мышцы живота и бедер, сочетая силу и гибкость. Это отличный вариант для укрепления всего корпуса. Чтобы выполнить упражнение, сядьте на пол, вытяните ноги, а спину отведите назад. Затем, одновременно поднимите ноги и туловище, тянутся руками к пальцам ног.

Берпи

Берпи — это упражнение для всего тела, которое эффективно сжигает калории и активирует обмен веществ, сочетающее в себе кардио и силовую нагрузку. Чтобы выполнить, встаньте прямо, затем опуститесь в планку, прыжком поверните ноги под себя и резко подпрыгните, тянувшись руками вверх. Приземлитесь мягко и переходите к следующему повторению.

Сплит-прыжки

Раздельные прыжки отлично подходят для ног и ягодиц, добавляя динамики и силы. Они также хорошо повышают пульс, что помогает эффективно сжигать жир. Для выполнения упражнения, встаньте ровно и сделайте шаг назад в выпад. Прыгните вверх, меняя ноги в воздухе, и приземлитесь в положении выпада.

