5 упражнений для тренажерного зала: что делать, чтобы ускорить потерю веса

Чтобы эффективно похудеть в тренажерном зале, важно придерживаться плана тренировок, сочетая кардио и силовые упражнения. Таким образом, бег на беговой дорожке или занятия спиннингом, поможет сжечь калории, тогда как силовые тренировки наращивают мышцы и улучшают метаболизм.

Какие упражнения помогут вам быть максимально продуктивными в зале, рассказали в Eat This, Not That. Выбирайте эти базовые кардио-упражнения, чтобы начать свой эффективный путь к похудению.

Приседания

Приседания активируют большие мышцы нижней части тела, что помогает повысить пульс и нарастить мышечную массу, способствуя похудению. Для выполнения упражнения следует расставить ноги на ширине плеч или бедер, согнуть колени и опустить бедра назад до уровня параллельного полу или ниже. После этого, вернитесь в исходное положение, нажимая на обе ноги, не замыкая их.

Сгибание гантелей

Чтобы выполнить упражнение, поставьте ноги на ширине бедер и возьмите гантели в две руки, держа их супинационным хватом. Активируйте мышцы пресса и расслабляя плечи, сгибайте одну гантель к плечу, держа локти близко к телу. Для разнообразия, поднимайте обе гантели одновременно.

Тяга

Чтобы укрепить спину и плечи, попробуйте выполнять различные виды тяги, а именно сидя, с наклоном, с гантелями или на медицинском мяче. Для тяги с гантелями на одной руке возьмите гантель, опирайтесь одной рукой и коленом на скамью. Затем, вытяните руку с весом, поднимите гантель к бедру и опустите ее обратно.

Поднятие икр

Выполняйте подъемы икр со штангой, гантелями или без оборудования. Для этого, поставьте ноги на землю или на платформу и держите гантели по бокам тела. Активируйте ядро и поднимите пятки, став на носочки, а затем опуститесь обратно в исходное положение.

Планка

Планка — это одно из лучших упражнений для похудения. Начните с позиции отжимания, затем опустите предплечья на пол, держа локти под плечами. При этом, ваше тело должно быть прямым от головы до пяток. Сосредоточьтесь на втягивании мышц кора и удерживайте эту позицию.

