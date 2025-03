5 упражнений, которые облегчают боль в спине. Видео

Боль в пояснице — это очень распространенная проблема, которая может существенно повлиять на вашу повседневную жизнь. Избавиться от этой боли помогают некоторые упражнения, регулярная ходьба, растяжка и массаж, которые эффективно снижают дискомфорт и облегчают боль.

Однако при хронической боли в пояснице важно избегать интенсивных упражнений и движений, которые могут усугубить ситуацию, таких как быстрые повороты или наклоны во время подъема веса. Какие упражнения способны безопасно облегчить боль и улучшить ваше самочувствие, рассказали в Eat This, Not That.

Наклоны таза

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Сформируйте дугу в нижней части спины, вытянув живот, и удерживайте это положение 5 секунд. Затем выпрямите спину, подтягивая пупок к полу, и удерживайте позицию еще 5 секунд. Выполняйте 10 повторений.

Растяжение колен к груди

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Притяните одно колено к груди, держа его руками 20-30 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Выполните по 3 повторения для каждой ноги.

Поза "Собака-птица"

Встаньте на колени, держа руки под плечами, а колени под бедрами. Выпрямите одну ногу назад, одновременно вытягивая противоположную руку вперед. Задержитесь на секунду, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой и рукой, выполнив 3 подхода по 10 повторений.

Мосты

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Напрягите ягодицы и поднимите бедра, чтобы образовать прямую линию от коленей до плеч. Задержитесь на секунду, а затем медленно опуститесь вниз. Выполните 3 подхода по 12 повторений.

Поза ребенка

Сядьте на пятки, вытяните руки вперед и опустите грудь к полу. Расслабьте спину, положив лоб на коврик или подушку. Оставайтесь в этой позе на 20-30 секунд, глубоко дыша. Повторите 3-4 раза для максимального расслабления.

