5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Хроническая боль в спине — это проблема, с которой сталкиваются многие люди и что может серьезно влиять на качество жизни. Улучшение осанки или потеря веса могут помочь избежать боли в долгосрочной перспективе, однако для быстрого облегчения, полезными будут именно практики по йоге.

Видео дня

Поэтому, если вы хотите начать бороться с болью уже сейчас, обратите внимание на эффективные позы. В Eat This, Not That поделились 5 упражнениями из йоги, которые улучшают гибкость, снимают боль в мышцах и эффективно тренируют тело.

Сухасана с наклонами в стороны

Эта асана поможет снять напряжение в спине и бедрах. Чтобы выполнить, сядьте со скрещенными ногами, держа колени широко, а пятки под противоположными коленями. Потяните одну руку вверх, наклоните корпус в сторону и разверните грудь к потолку. Повторите с другой стороны для равномерного растяжения.

Скручивание позвоночника лежа

Повороты позвоночника лежа на спине — это мягкая растяжка, которая помогает расслабить спину и активировать мышцы кора. Это отличный способ улучшить кровообращение и снять напряжение в спине.

Для ее выполнения необходимо лечь на спину, подтянуть правое колено к груди, держа левую руку на внешнем правом бедре. Осторожно направьте колено влево, вытянув правую руку в сторону. Оставайтесь в этой позе на несколько глубоких вдохов, а затем повторите с другой стороны.

Лежачий голубь

Напряженные бедра могут тянуть мышцы нижней части спины, что приводит к боли. Эта асана может быстро снять боль в спине, расслабляя мышцы бедер.

Чтобы выполнить, лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер. Перекрестите правую лодыжку на левом бедре. Обеими руками возьмитесь за левое бедро, отводя правое колено от тела, и держите позу в течение 5 вдохов, затем смените сторону.

Поза кобры

Чтобы уменьшить боль в спине после долгого сидения за рабочим столом, попробуйте выполнить позу кобры. Такая асана растянет мышцы и суставы, помогая разогнуть спину после длительного сгибания.

Сначала лягте на живот, вытянув ноги сзади. Прижмите ладони к полу под плечами, выпрямите руки и поднимите грудную клетку, толкая грудину вперед, удерживая бедра на полу. Держите положение несколько секунд и медленно опуститесь назад.

Поза ребенка

В конце тренировки попробуйте выполнить позу ребенка для расслабления и снятия напряжения со спины. Это поможет мягко растянуть позвоночник и бедра, а также улучшить кровообращение, снимая стресс.

Садись на пятки, наклонитесь вперед, вытянув руки на пол ладонями вниз. Сохраняя эту позицию, дышите спокойно, столько, сколько вам будет удобно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут избавиться от боли в спине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.