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5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Хроническая боль в спине — это проблема, с которой сталкиваются многие люди и что может серьезно влиять на качество жизни. Улучшение осанки или потеря веса могут помочь избежать боли в долгосрочной перспективе, однако для быстрого облегчения, полезными будут именно практики по йоге. 

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Поэтому, если вы хотите начать бороться с болью уже сейчас, обратите внимание на эффективные позы. В Eat This, Not That поделились 5 упражнениями из йоги, которые улучшают гибкость, снимают боль в мышцах и эффективно тренируют тело. 

Сухасана с наклонами в стороны

Эта асана поможет снять напряжение в спине и бедрах. Чтобы выполнить, сядьте со скрещенными ногами, держа колени широко, а пятки под противоположными коленями. Потяните одну руку вверх, наклоните корпус в сторону и разверните грудь к потолку. Повторите с другой стороны для равномерного растяжения.

5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Скручивание позвоночника лежа

Повороты позвоночника лежа на спине — это мягкая растяжка, которая помогает расслабить спину и активировать мышцы кора. Это отличный способ улучшить кровообращение и снять напряжение в спине.

Для ее выполнения необходимо лечь на спину, подтянуть правое колено к груди, держа левую руку на внешнем правом бедре. Осторожно направьте колено влево, вытянув правую руку в сторону. Оставайтесь в этой позе на несколько глубоких вдохов, а затем повторите с другой стороны.

Лежачий голубь

Напряженные бедра могут тянуть мышцы нижней части спины, что приводит к боли. Эта асана может быстро снять боль в спине, расслабляя мышцы бедер. 

Чтобы выполнить, лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер. Перекрестите правую лодыжку на левом бедре. Обеими руками возьмитесь за левое бедро, отводя правое колено от тела, и держите позу в течение 5 вдохов, затем смените сторону.

Поза кобры

Чтобы уменьшить боль в спине после долгого сидения за рабочим столом, попробуйте выполнить позу кобры. Такая асана растянет мышцы и суставы, помогая разогнуть спину после длительного сгибания. 

Сначала лягте на живот, вытянув ноги сзади. Прижмите ладони к полу под плечами, выпрямите руки и поднимите грудную клетку, толкая грудину вперед, удерживая бедра на полу. Держите положение несколько секунд и медленно опуститесь назад.

5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Поза ребенка

В конце тренировки попробуйте выполнить позу ребенка для расслабления и снятия напряжения со спины. Это поможет мягко растянуть позвоночник и бедра, а также улучшить кровообращение, снимая стресс. 

Садись на пятки, наклонитесь вперед, вытянув руки на пол ладонями вниз. Сохраняя эту позицию, дышите спокойно, столько, сколько вам будет удобно.

5 упражнений по йоге, которые лечат и убирают боль в спине

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут избавиться от боли в спине.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская