5 упражнений, которые сохранят вашу подвижность на десятилетия

С возрастом тело начинает меняться, и даже активные люди замечают, что движения становятся менее свободными. Чтобы оставаться энергичными после 40 лет, недостаточно только тренировать мышцы или сердце – важно также заботиться о соединительной ткани.

Именно она отвечает за эластичность, подвижность и защиту суставов от перегрузок. Выполняя специальные упражнения от eatthis.com, вы сможете поддержать ее здоровье и продолжить заниматься любимыми видами спорта без боли и ограничений.

Регулярная физическая активность помогает поддерживать мышцы, сердечно-сосудистую систему и суставы в надлежащем состоянии. Так же важными остаются здоровый сон, прогулки и внимательное отношение к питанию. Но если вам нравятся активные игры – теннис, гольф, баскетбол или другие виды спорта, – после 40 или 50 лет этого может оказаться мало. Есть еще одна составляющая тела, о которой большинство людей даже не задумываются, но без нее подвижность постепенно исчезает. Речь идет о соединительной ткани – сухожилиях, связках и волокнах, которые удерживают мышцы и обеспечивают плавность движений.

Со временем эти структуры становятся менее эластичными, появляется скованность и даже боль. Артрит, например, – это тоже болезнь соединительной ткани. Однако специально подобранные упражнения помогают укрепить связки и защитить сухожилия, благодаря чему вы сможете еще долгие годы наслаждаться спортом и активной жизнью. Ниже представлены пять эффективных упражнений, которые помогут поддержать здоровье соединительной ткани.

1. Позиция "лягушки" для растягивания

Присядьте максимально низко, поставив стопы шире плеч. Локти уприте во внутреннюю часть коленей, а пятки оставьте на полу. Вы почувствуете приятное растяжение в бедрах, паху и ногах. Задержитесь в позе полминуты, после чего расслабьтесь. Повторите еще дважды.

2. Обратные сгибания запястий

Сядьте на стул или скамейку, возьмите в правую руку легкую гантель. Положите предплечье на бедро так, чтобы кисть свисала вниз ладонью к полу. Поднимайте и опускайте гантель только за счет движения запястья. Выполните по 15 повторений на каждую руку. Это укрепит запястья и предплечья и поможет предотвратить тендинит локтя.

3. Вращения

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, обеими руками держите медицинский мяч. Присядьте, опуская мяч между ног, сохраняя ровную спину. Затем энергично поднимитесь и поверните корпус в сторону, поднимая мяч до уровня плеч. Сделайте по восемь повторов в каждом направлении. Упражнение хорошо укрепляет мышцы, отвечающие за вращение корпуса.

4. Растяжение ахиллова сухожилия

Встаньте лицом к стене, уперевшись в нее руками на уровне груди. Одну ногу отставьте назад, оба колена немного согните. Постепенно опускайте бедра, пока не почувствуете растяжение сухожилия в нижней части голени, выше пятки. Удерживайте положение 10 секунд, затем смените ногу. Упражнение усиливает устойчивость и подвижность голеностопного сустава.

5. Отжимания на нестабильной поверхности

Для этого упражнения подготовьте несколько предметов разной высоты – например, две толстые книги, скамейку и блоки. Примите позицию для отжиманий, положив руки на два предмета одинаковой высоты. Выполните одно отжимание, после чего переместите руки на следующую пару опор и повторите движение. Сделайте три подхода по 12 повторений. Такой метод нагружает грудные мышцы, дельты и трицепсы, одновременно развивая баланс.

