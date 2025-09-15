УкраїнськаУКР
русскийРУС

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
27
7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

Крепкий и подтянутый живот – это не только внешняя привлекательность, но и залог силы и выносливости всего тела. Сильный кор поддерживает правильную осанку, помогает избегать травм и облегчает как спортивные тренировки, так и повседневные дела.

Видео дня

Чтобы получить желаемый рельеф, важно тренировать мышцы под разными углами, а не ограничиваться только классическими упражнениями. Именно поэтому издание eatthis.com собрало комплекс из семи эффективных движений, которые сделают ваш пресс крепким.

Эти упражнения не требуют абонемента в спортзал – все можно выполнить дома или на свежем воздухе. Они укрепят мышцы, улучшат осанку и равновесие, а также помогут получить желаемую форму.

Тренер Тайлер Рид объяснил, что эти упражнения обеспечивают полноценную нагрузку на все ключевые группы мышц середины тела.

"Я рекомендую своим клиентам выполнять этот комплекс три-четыре раза в неделю. Вместе они максимально прорабатывают пресс и формируют сильный кор", – отмечает Рид.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

1. Планка

Простое, но чрезвычайно эффективное упражнение для всего кора. Займите позицию отжимания, однако вместо ладоней опуститесь на предплечья. Тело должно образовывать прямую линию без прогибов в пояснице. Задержитесь в таком положении на 30-60 секунд, активно держа мышцы живота.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

2. Классические скручивания

Сядьте на коврик, согните колени и отклонитесь назад, держа спину ровной. Руки держите перед грудью. Поворачивайте корпус сначала влево, а затем вправо. Это одно повторение. Продолжайте чередовать стороны, чтобы задействовать косые мышцы живота.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

3. Велосипедные скручивания

Лягте на спину, руки расположите возле головы. Поднимайте колени к груди, имитируя движения педалей. При этом касайтесь локтем противоположного колена, а другую ногу вытягивайте вперед. Чередуйте бока, будто едете на воображаемом велосипеде.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

4. Альпинисты

Станьте в высокую планку, запястья должны быть под плечами. Держите тело прямым. Быстро подтягивайте колени к груди поочередно, как будто выполняете бег на месте.

"Это движение идеально имитирует динамику бега, но с нагрузкой на кор", – объясняет Рид.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

5. Ножницы

Лягте на спину, руки положите вдоль тела или под бедра для поддержки. Оторвите ноги от пола и начинайте поочередно двигать ими вверх-вниз, имитируя работу ножниц.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

6. Обратные скручивания

Снова ложитесь на пол. Поднимите ноги, слегка согнув колени. Поднимайте бедра и корпус от пола, подтягивая колени к груди. Это отличный способ активировать нижнюю часть пресса.

7 упражнений для плоского живота: как прокачать пресс без спортзала

7. Упражнение "Мертвые насекомые"

Завершите комплекс этим упражнением. Лягте на спину, руки поднимите вверх, а ноги согните под углом 90 градусов. Одновременно опускайте левую руку и правую ногу, пока они не зависнут над полом. Вернитесь в исходное положение и повторите движение с другой стороны.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут похудеть без вреда для суставов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская