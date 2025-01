5 упражнений, которые укрепят трицепсы: тренировка с оборудованием

Для подтягивания трицепсов важно выполнять упражнения, которые направлены на разгибание локтя. Используйте свободные веса, но не забывайте об эффективности тренажеров, особенно кабельных систем, которые создают постоянное напряжение во время движения.

Как избавиться от слабости в руках и укрепить трицепс, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой тренировкой, чтобы смоделировать руки вашей мечты и добавить им больше силы для повседневных задач.

Жим узким хватом на тренажере Смита

Поставьте скамью под штангой тренажера Смита так, чтобы она была на уровне с запястьями и плеч. Возьмитесь за гриф на ширине плеч, опустите его под контролем к груди, а затем поднимите, сильно сокращая трицепс. Выполните 8 подходов по 10 повторений.

Тренажер для разгибания трицепса сидя

Сядьте на тренажер для трицепсов, опустив локти на подушечку. Держите ручки и полностью разгибайте локоть, активно напрягая трицепс внизу. Поверните движение вверх до полного растяжения трицепса. Выполните 10 подходов по 12 повторений.

Разгибание трицепсов на канате

Прикрепите веревку к шкиву и возьмите ее чуть выше ручек. Держите грудь высоко, немного наклонитесь вперед и потяните веревку вниз, разрывая ее внизу, сокращая трицепсы. Выполните 15 повторений.

Кабельные разгибания трицепсов французским способом

Для французского разгибания трицепса с тросом закрепите EZ-bar на нижней части шкива. Возьмите ручки и положите их на голову, развернувшись так, чтобы трос был позади вас. Согните локти до полного соприкосновения бицепсов с предплечьями, а затем разогните руки, напрягая трицепсы. Выполните 12 подходов по 15 повторений.

Разгибание трицепсов на кабеле одной рукой

Для разгибания трицепса одной рукой прикрепите один шкив к тросу. Встаньте в шахматное положение, поддерживая бицепс второй рукой. Медленно сгибайте локоть, пока кулак не будет за головой, а затем полностью разгибайте руку. Выполняйте 10 подходов по 12 повторений на каждую руку.

