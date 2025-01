5 упражнений на батуте, которые восстанавливают мышцы. Видео

Тренировки на мини-батуте — это отличный способ укрепить спину, ноги и улучшить баланс и стабильность. Кроме того, этот вид активности помогает сохранять мышечную массу, которая естественно уменьшается со временем, а также снижает риск падений.

Такое упражнение может быть не только полезным для всех возрастных групп, но и веселой и эффективной активностью, которую можно выполнять как в группе, так и дома. Почему вам может подойти упражнение на мини-батуте и как его выполнять с максимальной эффективностью, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества тренировки на батуте

Мини-батут предоставляет комфортную и мягкую поверхность для тренировок, что позволяет достичь высокой интенсивности с минимальной нагрузкой на суставы. Всего за 10 минут занятий вы получаете такой же кардио-эффект, как и за 30 минут бега. Это не только улучшает выносливость, но и укрепляет кости, тазовое дно и кровообращение. Кроме этого, занятия на батуте приносят настоящее удовольствие от физических достижений, что подходит для начинающих.

Эффективные упражнения, которые можно выполнять дома

Отскоки вниз. Это упражнение активирует подколенные сухожилия, ягодицы и поперечные мышцы живота. Такая активность улучшает стабильность, одновременно слегка нагружая сердечно-сосудистую систему. Чтобы выполнить, начните со сгибания коленей и бедер в приседании, затем мягко спускайтесь на батут, поднимая колени к туловищу, сохраняя низкую позицию.

Твисты. Во время упражнения активируются косые мышцы живота. Чтобы выполнить, встаньте, расставив ноги чуть шире бедер и поверните нижнюю часть тела в сторону, сохраняя плечи на одном уровне. Далее взмахните противоположной рукой вперед, как при игре в боулинг. Когда ноги приземлятся на батут, верните тело обратно в исходное положение.

Вперед/назад. Это упражнение поможет активизировать ядро и улучшить стабильность. Чтобы выполнить его, прыгайте вперед и назад, поднимая колени так, чтобы ваши стопы выходили из батута. Махайте руками вместе с ногами, акцентируя на подключении мышц живота и выпрямлении копчика.

Ножницы. Чтобы правильно выполнить упражнение, займите узкую позицию с ногами на ширине плеч. Разводите ноги, двигая одной вперед, а другой назад, равномерно распределяя вес. Чередуйте, меняя ногу и двигая противоположной рукой в соответствии с ней. Это движение активирует пресс, внутреннюю часть бедер и ягодицы.

Коленные суставы. Начните упражнение, подняв одно колено к груди, сжимая ягодицу для равновесия. Используйте батут для подталкивания пятки и возвращения ноги назад, равномерно распределяя вес. Сосредоточьтесь на балансе и устойчивости, повторяя движение с каждой ноги по несколько раз.

