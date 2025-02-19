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5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
69
5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Когда вы чувствуете вздутие, причиной этого является избыток газов из-за быстрого питания, переедания или употребления газированных напитков. Кроме того, иногда это может происходить из-за более серьезных проблем, таких как непереносимость определенной пищи или синдрома раздраженного кишечника.  

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Чтобы уменьшить вздутие после еды, достаточно даже короткой прогулки, а ежедневная активность, например 10 000 шагов, может предотвратить проблемы с пищеварением. Предлагаем ознакомиться с 5 простыми упражнениями от Eat This, Not That, которые быстро помогут почувствовать легкость в животе.

Наклон вперед с разведенными норами

Для уменьшения вздутия выполни наклоны вперед в широкой стойке. Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, держа ноги широко на расстоянии 90 см, а стопы параллельно. Наклонитесь вперед, коснись пола пальцами и задержись на 10 глубоких вдохов, а затем медленно поднимитесь. Держи спину ровной, а плечи расслабленными.

5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Прыжки в приседании со скручиванием

Для этого упражнения, опуститесь в приседании, а затем прыгните вверх, разворачиваясь на 180 градусов. Мягко приземлитесь, согнув колени, и повторите в обратном направлении. Выполните 10 раз, чередуя стороны.

5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Прикосновения к пяткам

Займите позу лежа на спине, согните колени, держите ступни на полу, а руки вдоль тела. Наклонитесь вправо и прикоснитесь рукой к правой пятке, а затем - к левой. Чтобы снять вздутие живота, выполни 15-20 повторений.

5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Высокие колени

Подъемы коленей помогают уменьшать вздутие. Для этого нужно выполнять бег на месте, поднимая колени выше уровня бедер, держа спину ровной. Выполняйте упражнение 30 секунд, а затем отдохните в течение 30 секунд. Повторите упражнение 4-5 раз.

5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Круговые движения бедрами

Круговые вращения бедрами расслабляют мышцы живота и улучшают пищеварение. Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч, а руки на бедрах. Выполняйте круговые движения бедрами в одном направлении в течение 30 секунд, а затем поменяйте сторону.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская