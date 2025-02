5 упражнений от вздутия: как после еды убрать круглый живот

Когда вы чувствуете вздутие, причиной этого является избыток газов из-за быстрого питания, переедания или употребления газированных напитков. Кроме того, иногда это может происходить из-за более серьезных проблем, таких как непереносимость определенной пищи или синдрома раздраженного кишечника.

Видео дня

Чтобы уменьшить вздутие после еды, достаточно даже короткой прогулки, а ежедневная активность, например 10 000 шагов, может предотвратить проблемы с пищеварением. Предлагаем ознакомиться с 5 простыми упражнениями от Eat This, Not That, которые быстро помогут почувствовать легкость в животе.

Наклон вперед с разведенными норами

Для уменьшения вздутия выполни наклоны вперед в широкой стойке. Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, держа ноги широко на расстоянии 90 см, а стопы параллельно. Наклонитесь вперед, коснись пола пальцами и задержись на 10 глубоких вдохов, а затем медленно поднимитесь. Держи спину ровной, а плечи расслабленными.

Прыжки в приседании со скручиванием

Для этого упражнения, опуститесь в приседании, а затем прыгните вверх, разворачиваясь на 180 градусов. Мягко приземлитесь, согнув колени, и повторите в обратном направлении. Выполните 10 раз, чередуя стороны.

Прикосновения к пяткам

Займите позу лежа на спине, согните колени, держите ступни на полу, а руки вдоль тела. Наклонитесь вправо и прикоснитесь рукой к правой пятке, а затем - к левой. Чтобы снять вздутие живота, выполни 15-20 повторений.

Высокие колени

Подъемы коленей помогают уменьшать вздутие. Для этого нужно выполнять бег на месте, поднимая колени выше уровня бедер, держа спину ровной. Выполняйте упражнение 30 секунд, а затем отдохните в течение 30 секунд. Повторите упражнение 4-5 раз.

Круговые движения бедрами

Круговые вращения бедрами расслабляют мышцы живота и улучшают пищеварение. Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч, а руки на бедрах. Выполняйте круговые движения бедрами в одном направлении в течение 30 секунд, а затем поменяйте сторону.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения делают жир на животе меньше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.