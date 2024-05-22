5 упражнений по йоге, которые помогут улучшить кровообращение

Здоровое кровообращение – ключ к обеспечению вашего тела питательными веществами и кислородом, а также к выведению токсинов из клеток. К сожалению, современный образ жизни, наши пищевые привычки и некоторые заболевания могут нарушать этот процесс, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Но есть хорошая новость: йога может стать вашим союзником в восстановлении нормального кровообращения. В этой статье OBOZ.UA рассказывает о пяти позах йоги, которые помогут улучшить ваше кровообращение и укрепить здоровье.

Поза собаки (Адхо Мукха Сванасана)

Для выполнения позы собаки вниз начните с положения на четырех, затем поднимите бедра вверх, создавая перевернутую телом V-образную форму. Расслабьте голову и шею, а внутреннюю часть бедер оттяните назад. Сделайте пять-семь глубоких вдохов, расслабьтесь, а затем повторите упражнение. Следуйте этой позе каждый день, чтобы улучшить кровообращение.

Поза треугольника (Уттхита Триконасана)

Уттхита Триконасана или поза треугольника является мощной асаной для укрепления тела и улучшения гибкости. Начните, выталкивая правую ногу вперед и делая ее прямой. Затем передвиньте левую ногу вперед, повернув ее под углом 45-60 градусов к краю коврика. Правая рука располагается на голени, а левая тянется ладонью вверх. Удерживайтесь в этом положении в течение одной минуты, а затем повторите на другую сторону.

Поза верблюда (Ардха Уштрасана)

Ардха Уштрасана, или поза полуверблюда, отлично подходит для улучшения кровообращения и укрепления позвоночника. Чтобы выполнить эту асану, встаньте на колени, держа тело прямым, а колени под прямым углом. Медленно выгните хребет назад, касаясь пяток руками. Оставайтесь в этой позе несколько секунд, затем плавно вернитесь в исходное положение. Регулярное исполнение Ардха Уштрасаны стимулирует кровообращение и способствует общему оздоровлению организма.

Поза стойки на плече (Сарвангасана)

Сарвангасана или стойка на плечах является одной из самых эффективных поз для улучшения кровообращения. Чтобы выполнить эту асану, лягте на спину, соединив стопы. Медленно приподнимите ноги вверх, образуя с телом угол 90 градусов. Для поддержки спины расположите ладони на нижней части спины, согнув локти и разместив их на коврике. Упражняйте Сарвангасана ежедневно для стимуляции кровообращения и общего оздоровления.

Поза воина (Вирабадрасана)

Вирабадрасана I, известная как поза Воина I, является ключевой асаной для укрепления тела и улучшения кровообращения. Для выполнения этой позы начните со стояния на коврике, вытянув левую ногу назад под углом 45 градусов, а правую ногу вперед так, чтобы бедро было параллельным земле. Соедините руки и поднимитесь к верху, соблюдая прямую позу тела. Повторите позу, сменив стороны.

Регулярная практика этих поз йоги поможет обеспечить эффективное кровообращение и сохранить общее здоровье тела.

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