5 упражнений с гантелями для женщин, которые помогут сформировать стройную талию

Если вы хотите избавиться от лишнего жира на животе и сделать талию стройнее, упражнения с гантелями – это именно то, что вам нужно. Они помогают не только сжигать калории, но и улучшают состояние тела, укрепляя мышцы.

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Гантели позволяют выполнять сложные движения, активирующие несколько групп мышц одновременно, обеспечивая максимальные результаты. Издание eatthis.com опубликовало пять эффективных упражнений, которые помогут сформировать талию.

Приседания с гантелями

Приседания с гантелями – это прекрасное многофункциональное упражнение, которое задействует сразу несколько групп мышц, в частности бедра, ягодицы и основные мышцы корпуса.

Тренер Кэти Коллат отмечает: "Приседания также активируют большие мышечные группы, что повышает метаболизм и ускоряет сжигание калорий как во время, так и после упражнения. Кроме того, эти упражнения улучшают баланс и координацию".

Чтобы выполнить приседания, приподнимите одну гантель к груди или держите гантели в каждой руке на плечах. Отведите бедра назад, опуститесь в приседания, удерживая колени изогнутыми. Убедитесь, что бедра опускаются ниже параллели во время каждого повтора. Затем нажимайте на ноги, чтобы подняться.

Румынская становая тяга

Румынская становая тяга – это еще одно эффективное сложное упражнение. Возьмите по гантели в каждую руку, расположив их на верхней части бедер. Коленки должны быть слегка изогнуты. Затем отведите бедра назад и опустите гантели до середины голеней. Держите бедра на одном уровне в течение всего движения. Поднимите гантели в положение стоя.

Планка с перетягиванием гантелей

Это упражнение совмещает достоинства планки и перетягивания гантелей. Она активно работает с несколькими группами мышц и помогает сжигать жир.

"При выполнении планки с перетягиванием гантелей тело остается в позиции планки, активирующей мышцы кора, а само движение гантелей прорабатывает плечи, грудь и трицепсы. Дополнительное сопротивление гантелей увеличивает интенсивность упражнения, что приводит к сжиганию калорий и метаболической реакции.

Для выполнения упражнения займите позицию планки на руках, отведите одну гантель в сторону и переместите ее на другую сторону тела. Следите, чтобы бедра не смещались во время движения.

Жим гантелей над головой

Для выполнения этого упражнения поставьте ноги на ширину плеч, держите гантели на уровне плеч. Ваши ладони должны быть направлены вперед, а локти изогнуты. Напрягите мышцы коры, держите спину прямо и отведите плечи назад. Затем поднимите гантели над головой, полностью выпрямляя руки. Задержитесь на мгновение и медленно опустите их назад до уровня плеч.

"Не забывайте активировать корпус для стабильности и избегайте чрезмерного прогиба в пояснице. Начинайте с небольшого веса, постепенно увеличивая его, чтобы обеспечить правильную технику", – добавляет Коллат.

Тяга гантелей в наклоне

Это одно из лучших упражнений для активизации мышц спины похудения. Поставьте ноги на ширину плеч, держите гантели в обеих руках и наклонитесь вперед, сохраняя спину ровной и активируя пресс. Вытяните руки к земле, а затем подтягивайте локти назад, сжав лопатки. Убедитесь, что спина остается прямой, а корпус задействован в течение всего движения.

Помните о правильном дыхании: выдыхайте, когда подтягиваете гантели к груди, и вдыхайте, когда опускаете ее.

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