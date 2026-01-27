5 утренних привычек долгожителей, которые помогают сохранять здоровье и жить дольше

Секрет долгой и активной жизни интересует людей во всем мире, и все чаще ответ кроется в ежедневных привычках. Исследования так называемых "голубых зон" показывают: питание играет ключевую роль в долголетии.

Видео дня

Особое внимание долгожители уделяют именно завтраку, делая его питательным и сбалансированным. Эти простые утренние принципы от eatthis.com может позаимствовать каждый, независимо от места проживания.

"Голубые зоны – это пять уголков мира, где показатели долголетия значительно превышают среднюю продолжительность жизни", – объясняет диетолог Сара Шлихтер. По ее словам, жители этих регионов достигают 100-летнего возраста примерно в десять раз чаще, чем жители США.

Можно было бы предположить, что дело в исключительной генетике или определенной "магии", но на самом деле главную роль играют ежедневные привычки – подвижность, умеренность и питание.

"Генетические факторы имеют значение, но большинство исследователей сходятся во мнении, что ключевым фактором является именно стиль жизни и рацион", – отмечает Шлихтер.

Прекращайте есть, когда чувствуете насыщение

Казалось бы, это очевидно, но на практике многим сложно остановиться, когда еда очень вкусная. Однако обитатели "голубых зон" редко доедают "про запас" и не продолжают есть, если уже чувствуют сытость.

"Считается, что в этих регионах придерживаются принципа, заимствованного из конфуцианской философии: завершать прием пищи, когда чувство насыщения достигает примерно 80%", – говорит Шлихтер.она добавляет, что этому способствует регулярное и сбалансированное питание без сильного голода.

Делайте завтрак самым питательным приемом пищи

Фраза о том, что завтрак – главный прием пищи дня, давно не нова. В "голубых зонах" этот принцип действительно работает: утреннюю трапезу там делают питательной, а ужин – легким.

"Существуют данные, что жители голубых зон потребляют наименьшее количество пищи в конце дня или в начале вечера, что существенно отличается от типичных пищевых привычек других стран", – отмечает диетолог.

Отдавайте предпочтение растительному завтраку

Рационы с преобладанием растительной пищи становятся все более популярными, и это вполне соответствует подходу долгожителей. Такой стиль питания не означает жестких ограничений – он просто делает акцент на растительных продуктах.

"Основу питания в голубых зонах составляют фрукты, овощи, батат, орехи, фасоль, чечевица и другие бобовые, которые потребляют ежедневно", – объясняет Шлихтер.

Это не означает полный отказ от продуктов животного происхождения. Мясо и молочные продукты присутствуют в рационе, но значительно реже и в меньших порциях.

"Мясо обычно едят примерно раз в неделю, ограничиваясь порцией около 90-110 граммов. Зато рыбу рекомендуют включать в меню ежедневно", – говорит эксперт.

Избегайте избытка добавленного сахара

Полностью исключить сахар невозможно, ведь он естественно содержится во фруктах и некоторых других продуктах. В то же время жители "голубых зон" стараются не злоупотреблять добавленным сахаром, который часто скрывается в ультраобработанной пище.

"Многие люди понимают, что потребление добавленного сахара стоит сокращать, но не знают, как это сделать", – говорит Шлихтер.

По ее словам, в голубых зонах сладости менее доступны, а традиционные блюда обычно не содержат добавленного сахара, за исключением небольшого количества меда, который иногда добавляют в чай. Она подчеркивает, что сахар там потребляют осознанно и не каждый день.

"Люди в голубых зонах едят сладкое по случаю, а не по инерции", – добавляет диетолог.

Наслаждайтесь едой, а не запрещайте ее

Несмотря на в целом здоровый рацион, жители голубых зон не чувствуют, что придерживаются строгой диеты. Они не живут в режиме запретов, а ценят умеренность и удовольствие от еды.

"Там не считают калории и не изучают состав каждого продукта. Люди питаются интуитивно, ориентируясь на сигналы собственного тела и местные традиции, а не на модные диетические тренды", – говорит Шлихтер.

Если вы хотите перенять подход долгожителей во время завтрака, выбирайте любимые продукты, соблюдайте умеренность и получайте удовольствие от еды, а не пытайтесь вписаться в очередную диету.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о диетах, которые замедляют старение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.