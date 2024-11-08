5 видов мяса, которые помогут быстро сжечь жир

Хотя курица является популярным выбором для диетического питания благодаря низкому содержанию жира и высокому содержанию белка, разнообразие блюд является ключом к успешному плану похудения. Исследования подтверждают, что вы можете добавить и другие виды мяса, не вредя фигуре.

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Издание eatthis.com опубликовало несколько вариантов мяса, которые не только наполнят ваш организм белком и питательными веществами, но и будут способствовать достижению фитнес-целей без ущерба вкусу.

Говядина, выращенная на травах

Для бифштексов или бургеров старайтесь выбирать говядину, которую выращивают на травяном откорме. Хотя такое мясо может стоить немного дороже, оно имеет гораздо меньше калорий. К примеру, порция стейка весом 200 граммов содержит 386 калорий и 16 граммов жира, тогда как аналогичная порция мяса на травах – всего 234 калории и 5 граммов жира. Согласно исследованию в журнале Nutrition Journal, такое мясо содержит больше омега-3 жирных кислот, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Буйвол/бизон

Если говядина на травяном откорме вам подходит, обратите внимание и на бизонах. Их мясо содержит вдвое меньше жира, чем обычная говядина и менее калорийное. Дополнительно одна порция этого мяса обеспечивает дневную норму витамина В-12, который повышает энергию, а также помогает снижать инсулинорезистентность и уменьшать количество жировых клеток.

Индейка

Нежирное индюшиное мясо не просто заменяет красное мясо – оно заслуживает отдельного внимания. В порции котлеты из индейки (113 г) содержится примерно 140 калорий, 16 г белка и 8 г жира. Индейка также содержит DHA-омега-3 кислоты (18 мг на порцию), которые способствуют здоровью мозга, улучшают настроение и предотвращают накопление жировых клеток. При покупке выбирайте белое мясо, так как темное содержит больше жира. И еще одно преимущество: домашний гриль гарантирует, что ваше мясо не содержит дополнительных жиров и добавок, часто добавляемых в ресторанах.

Страус

Не стоит презирать мясо страуса: это отличный выбор для гриля. Хотя оно красное по цвету и напоминает по вкусу говядину, страус имеет меньше жира, чем курица или индейка. В порции весом 85 г содержится 146 калорий, 22 г белка и 6 г жира. Кроме того, мясо обеспечивает 200% суточной нормы витамина В-12 и 55 мг холина, способствующего сжиганию жира. К тому же страусиное мясо уже можно найти в супермаркетах, поэтому доступ к нему становится проще.

Свиная вырезка

Свиное мясо, которое избегали ранее из-за его высокого содержания жира, становится все более популярным, если речь идет о вырезке. Порция свиной вырезки весом 85 грамм содержит примерно 24 грамма белка и лишь немного больше жира, чем куриная грудка без кожи, а также 83 мг холина. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что люди с избыточным весом, которые потребляли диету с нежирной свининой, потеряли вес, снизили объем талии и ИМТ, сохранив при этом мышечную массу.

Ранее OBOZ.UA писал, как выбрать эффективную низкоуглеводную диету.

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