Кето или Аткинс: какую низкоуглеводную диету лучше выбрать

Кето и диета Аткинса – две популярные низкоуглеводные программы питания, часто вызывающие интерес у тех, кто стремится снизить вес. Обе диеты имеют общую цель – сокращение углеводов, однако они базируются на разных подходах и имеют разные преимущества для организма.

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Чтобы понять, какая диета подойдет вам лучше всего, следует ознакомиться с их особенностями и основными отличиями. В материале издания eatthis.com диетологи Шэрон Браун и Мериан Уолш объясняют, в чем состоят ключевые преимущества каждой программы.

Основные отличия между кето-диетой и диетой Аткинса

Кето-диета, или кетогенная, появилась в 1920-х годах и первоначально разрабатывалась как метод лечения эпилепсии, а не для снижения веса. "Ее цель заключалась в том, чтобы организм входил в состояние кетоза, как это происходит при голодании, что способствует уменьшению симптомов эпилепсии", – рассказывает Браун.

Диета Аткинса, разработанная кардиологом Робертом Аткинсом в 1972 г., была направлена на уменьшение веса за счет снижения количества углеводов в рационе. Уолш отмечает, что в отличие от кето-диеты, акцентирующей внимание на натуральных подсластителях, диета Аткинса не ставит четких ограничений на использование искусственных подсластителей, хотя и поощряет низкоуглеводные продукты.

Что такое кето-диета?

"Кетогенная диета предполагает ограничение углеводов и белков до уровня, стимулирующего кетоз", – объясняет Браун. Обычно это соотношение выглядит следующим образом: 75-80% жира, 20% белка и до 5% углеводов. Это позволяет организму переходить на использование жиров как основного источника энергии, способствующего быстрому похудению и повышению умственной ясности.

Что такое диета Аткинса?

Эта диета подразумевает постепенное увеличение количества углеводов и проходит в несколько фаз: стартовая, активного похудения и поддержки. На первой фазе потребление углеводов снижается до 15-20 г в день, что подобно кетогенной диете. Однако со следующими фазами количество углеводов постепенно увеличивается до 40-60 г в день, а некоторые люди могут доходить до 100 г, если это соответствует их целям относительно веса.

По словам Уолша, диета Аткинса предполагает ограничение углеводов, однако допускает большее количество белка, чем кето-диета, что затрудняет поддержание состояния кетоза, поскольку около половины белка может превращаться в глюкозу.

Какая диета более эффективна?

Традиционная кетогенная диета больше подходит для лечения эпилепсии, тогда как диета Аткинса более эффективна для длительного контроля веса. Поскольку кето-диета более жесткая в ограничениях, не всем удается соблюдать ее длительное время. Обе диеты способствуют снижению веса, но выбор зависит от того, какие дополнительные преимущества вы ищете.

"Кето-диета подходит тем, кто хочет достичь кетоза и почувствовать его положительные эффекты, кроме снижения веса", – говорит Уолш. Диета Аткинса обеспечивает большую гибкость по отношению к углеводам, но строгие ограничения углеводов на кето-диете помогают достичь лучшей ментальной ясности, здоровой кожи и длительного ощущения сытости.

Мнение экспертов: какую диету выбрать?

И Браун, и Уолш склоняются к кето-диете, поскольку современная диета Аткинса часто включает обработанные продукты, имитирующие низкоуглеводные блюда, но имеющие искусственные ингредиенты. "Сегодняшняя версия диеты Аткинса больше касается покупки брендовых продуктов, чем натуральной пищи", – отмечает Браун.

Браун также добавляет, что обработанные продукты Аткинса часто содержат сахарные спирты, такие как мальтит, который может вызвать желудочный дискомфорт. В то же время кето-диета стимулирует развитие натурального рынка, предлагая больше продуктов для поклонников кето-режима.

Вывод

Итак, кето-диета базируется на большом содержании жира, умеренном белковом составе и минимальном потреблении углеводов. Ее главная цель – поддержка кетоза, имеющая многочисленные преимущества для здоровья, в частности, помогает при эпилепсии. Диета Аткинса подобна, но допускает большее количество углеводов на более поздних этапах, что позволяет более гибкий подход.

"Какую бы диету вы ни выбрали, всегда старайтесь включать натуральные продукты, созданные природой. Ваше тело лучше всего функционирует на настоящей, натуральной пище", – советует Браун.

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