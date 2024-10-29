DASH-диета: как растительная пища влияет на здоровье почек

Заболевание почек – серьезная проблема, которая может значительно ухудшить качество жизни. Поврежденные почки не способны качественно отфильтровывать кровь, что приводит к тяжелым осложнениям для здоровья и сильной боли.

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Одним из ключевых факторов, влияющих на течение заболевания, является правильное питание. Современные рекомендации сосредоточены на растительной диете, помогающей сохранить функции почек и замедлить развитие заболевания, пишет eatthis.com.

Существует пять стадий заболевания почек. На первых трех этапах повреждение может быть легким или умеренным, и почки обычно сохраняют частичную функциональность. На четвёртой и пятой стадиях риск отказа почек значительно повышается.

Одним из важных аспектов лечения является контроль диеты. По информации National Kidney Foundation, правильное питание позволяет людям с болезнями почек поддерживать энергию, избегать инфекций и замедлять прогрессирование болезни.

Принимая во внимание важную роль питания в борьбе с хроническими болезнями почек, ученые постоянно исследуют новые подходы к здоровому питанию. National Kidney Foundation совместно с Академией питания и диетологии регулярно обновляют рекомендации по питанию для людей с почечными заболеваниями, которые известны как "Инициатива качества результатов заболеваний почек (KDOQI)".

В последние годы акценты питания для пациентов с почечными заболеваниями сместились. Раньше рекомендации в основном сосредотачивались на ограничении потребления натрия, калия и фосфора. Сегодня же основное внимание уделяется качеству рациона в целом. Одной из основных рекомендаций стало увеличение потребления растительной пищи и уменьшение количества красного мяса.

Национальный почечный фонд указывает, что диета, богатая овощами и цельнозерновыми продуктами, является одним из самых эффективных способов поддержания здоровья почек. В частности, фонд рекомендует пациентам с ХПН диету DASH, что может помочь замедлить развитие заболевания. Эта диета включает в себя большое количество фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна, семян и орехов, а также допускает птицу и рыбу. Однако красное мясо и добавленный сахар рекомендуется исключить.

Несмотря на общую полезность таких рекомендаций важно обсудить особенности диеты с врачом.

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