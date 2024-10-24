Как еда может улучшить здоровье ваших легких: 12 полезных продуктов

Поддерживать здоровье легких гораздо проще, чем кажется. Один из самых эффективных способов – это внесение определенных изменений в свой рацион, добавив продукты, положительно влияющие на функционирование дыхательной системы.

Видео дня

Некоторые продукты могут способствовать уменьшению воспаления, снижению количества слизи, увеличению объема легких и защите от заболеваний. Важно поддерживать легкие в отличном состоянии, и самый простой способ сделать это – включить в рацион полезные продукты. Издание eatthis.com опубликовало рекомендации экспертов по лучшим продуктам для здоровья легких.

Бананы

По словам диетолога Лизы Ричардс, бананы, богатые калием, являются отличным выбором для поддержания функций легких. Она подчеркивает, что калий является ключевым для здоровья дыхательной системы. Одно из исследований, проведенных Школой медицины Кека, показало, что достаточное потребление калия, особенно в детском возрасте, помогает улучшить функционирование и емкость легких. Другие продукты, такие как авокадо, кабачки и апельсины также богаты калием.

Помидоры

Помидоры содержат не только калий, но и способствуют улучшению здоровья легких. Согласно исследованию Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, диета с высоким содержанием помидоров помогает замедлить ухудшение легочной функции у бывших курильщиков. Диетолог Триста Бест отмечает, что помидоры также содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и оказывает положительное влияние на легкие. Витамин С помогает бороться с инфекциями, такими как пневмония, и защищает клетки легких от свободных радикалов.

Кроме того, помидоры богаты каротиноидами, которые, по словам Эрика Леви, специалиста по функциональной диетологии, способны поглощать активные формы кислорода и снижать окислительный стресс, что важно для здоровья легких.

Сладкий картофель

Сладкий картофель, как и помидоры, богат антиоксидантами и каротиноидами. Она помогает защитить легкие от повреждений на клеточном уровне благодаря антиоксидантам, противодействующим свободным радикалам. По словам доктора Рашми Бьякоди, витамин А, содержащийся в сладком картофеле, поддерживает слизистые дыхательных путей и снижает риск инфекций.

Жирная рыба

Жирная рыба, например лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить воспаление и способствуют улучшению функции легких у людей с ХОБЛ или эмфиземой. Они также обладают противовоспалительными свойствами, что помогает защитить легкие от различных заболеваний. По словам доктора Навнирата Ниббера, омега-3 положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, уменьшая воспаление в легких и дыхательных путях.

Грибы

Некоторые грибы, такие как майтаке, шиитаке и лисички, содержат витамин D, который помогает уменьшить воспаление в легких. Диетолог Лорен Манакер отмечает, что грибы оказывают положительное влияние на иммунную систему и могут уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях.

Яйца

Яйца – это отличный источник белка, который поддерживает здоровье дыхательных мышц. По словам Лорена Манакера, белок помогает сохранить силу дыхательной мускулатуры, что важно для эффективной работы легких. Кроме того, яйца богаты витамином D, способствующим общему укреплению здоровья легких.

Яблоки

Яблоки содержат много кверцетина, обладающего противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Диетолог Лайнелл Росс отмечает, что этот компонент помогает снизить риск развития астмы и хронических легочных заболеваний.

Тимьян

Тимьян обладает свойствами, способствующими облегчению кашля и дыхания. По словам эксперта Цао-лин Мой, он помогает при болях в горле и является эффективным средством при лечении бронхита.

Имбирь

Имбирь обладает мощным противовоспалительным действием и может уменьшать повреждение тканей легких, защищая их от вредных воздействий. Доктор Джош Экс отмечает, что имбирь способствует расслаблению мышц дыхательных путей, что облегчает дыхание.

Чеснок

Чеснок богат антиоксидантами, помогающими защитить легкие от повреждений. Он также способствует активации детоксикационных процессов в организме, что поддерживает иммунную систему и защищает дыхательные пути.

Хрен

Хрен и васаби способствуют разжижению слизи в легких, что облегчает дыхание. Кроме того, хрен содержит ферменты, помогающие бороться с раковыми клетками.

Костный бульон

Костный бульон содержит коллаген и минералы, поддерживающие гидратацию горла и укрепляющие иммунную систему, способствуя общему здоровью организма.

Добавив эти продукты в свой рацион, вы сможете поддерживать свои легкие в отличной форме и улучшить их способность противостоять заболеваниям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как яблоки помогают снизить вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.