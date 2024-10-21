Как яблоки помогают худеть: 6 полезных свойств

Различные исследования показали, что яблоки превосходят многие другие продукты в борьбе с лишним весом. Добавив их в свой рацион, вы не только избавитесь от лишних сантиметров, но и улучшите здоровье.

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Почему же эксперты считают, что употребление яблок может помочь вам достичь этой цели? Ответ на этот вопрос имеет eatthis.com.

Они низкокалорийны

Количество калорий в яблоках варьируется: от 80 калорий в маленьком Гренне Смит до около 125 в большом медовом хрусте. Не стоит переживать какой сорт выбрать – все яблоки являются отличным вариантом для снижения веса и общего здоровья, особенно если они заменяют более калорийные закуски. "Заменяя высококалорийные продукты на низкокалорийные, вы сможете снизить общее потребление калорий, что приведет к снижению веса", – отмечает диетолог Элизабет Ганнер.

Однако учитывайте, что яблоко, которое можно съесть за пару кусочков, может не быть таким сытным, как калорийные закуски. Поэтому если вас беспокоит чувство голода, попробуйте соединить яблоки с белком или жирами. "Добавка таких ингредиентов, как миндальное или арахисовое масло, обеспечит ощущение насыщенности на длительное время, при этом сохраняя приятный вкус", - добавляет Ганнер.

Высокое содержание клетчатки

Клетчатка и снижение веса – это понятия, которые идут бок о бок, ведь яблоки содержат примерно 5 граммов клетчатки на фрукт, что делает их настоящим источником этого полезного компонента. Для сравнения это составляет 20% суточной нормы потребления клетчатки для женщин и 13% для мужчин.

"Высокое содержание клетчатки в рационе способствует снижению веса разными способами. Во-первых, клетчатка способствует насыщению, что уменьшает аппетит. Дополнительно, употребление яблок, богатых клетчаткой, может ускорить ваш метаболизм благодаря поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Клетчатка способствует развитию полезности что, в свою очередь, влияет на то, как наш организм обрабатывает и использует энергию, – объясняет диетолог Лиза Эндрюс.

Высокое содержание воды

Увлажнение важно не только для кожи, но и общего самочувствия. Исследования показывают, что потребление воды может оказать значительное влияние на потерю веса и снижение жира.

Кроме того, что следует регулярно пить воду, вы можете поддерживать гидратацию благодаря продуктам, таким как яблоки! Они содержат около 86% воды.

Низкий гликемический индекс

Если у вас нет проблем с контролем уровня сахара в крови, возможно, вы не задумываетесь над гликемическим индексом (ГИ), но для тех, кто хочет сбросить вес, это может стать полезным инструментом. Гликемический индекс колеблющийся от 0 до 100 показывает, насколько быстро пища повышает уровень глюкозы в крови в течение двух часов после потребления. Яблоки имеют низкий ГИ – всего 36.

"Употребление продуктов с низким гликемическим индексом помогает контролировать вес, поскольку стабильный уровень сахара в крови снижает чувство голода. Еда с высоким ГИ способствует резкому повышению уровня сахара в крови, в результате чего организм производит инсулин, чтобы снизить его. Когда уровень сахара падает, мы снова чувствуем голод", – объясняет Эндрюс. Яблоки становятся отличным выбором для стабилизации уровня сахара в крови и поддержания процесса похудения.

Многие антиоксиданты

Эти фрукты содержат большое количество антиоксидантов, в частности кверцетина, помогающего уменьшить воспаление в организме.

"Воспаление тесно связано с ожирением, поскольку оно влияет на резистентность к инсулину – способ, которым организм использует инсулин. Когда у нас наблюдается резистентность к инсулину, организм производит больше инсулина, что может привести к накоплению жира. Кверцетин способен изменять провоспалительные соединения, влияющих на резистентность к инсулину", – отмечает Эндрюс.

Удобство

Нет ничего проще, чем взять яблоко с собой на перекус. "Удобство является важным фактором в выборе здорового образа жизни, который сможет сохраняться надолго. Если здоровый выбор вам неудобен, вы вряд ли придерживаетесь его в долгосрочной перспективе", – говорит Ганнер.

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