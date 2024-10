Секрет хорошего настроения и здорового кишечника: почему стоит есть темный шоколад

Темный шоколад не только приятен по вкусу, но и приносит значительную пользу для здоровья. Он богат антиоксидантами, улучшает настроение и поддерживает здоровье кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки.

Регулярное употребление шоколада с высоким содержанием какао может оказать положительное влияние на эмоциональное состояние и работу организма. Больше о преимуществах этого вкусника пишет eatthis.com.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry, употребление шоколада для улучшения настроения действительно имеет научную основу. В исследовании, рандомизированном и контролируемом, приняли участие взрослые в возрасте 20-30 лет. Участников разделили на две группы: одна группа получала шоколад с содержанием какао 70%, а другая – 85%. В конце эксперимента их оценивали по шкале PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), что помогает отслеживать эмоциональные изменения в течение времени. Те, кто потреблял 85% темный шоколад, испытывали гораздо меньше негативных эмоций, чем участники из группы 70%.

Кроме того, ученые исследовали влияние шоколада на настроение и его связь с состоянием микрофлоры кишечника. По данным Harvard Health, продукты с химическими добавками и ультраобработанные продукты могут усугублять состояние здоровых бактерий в кишечнике, повышать риск болезней и ухудшать настроение. В противоположность этому, исследования в области молекулярной психиатрии установили, что сбалансированная диета, например традиционная средиземноморская, которая снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника, может защитить от депрессии.

Чтобы поддерживать кишечник в здоровом состоянии, следует включать в рацион продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками. Пребиотики – пищевые волокна, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике и улучшают функционирование пищеварительной системы. Пробиотики содержат живые бактерии и дрожжи, которые поддерживают здоровье вашей кишечной флоры.

Темный шоколад играет роль пребиотика благодаря высокому содержанию клетчатки. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, темный шоколад с содержанием какао от 70% до 85% содержит около 11 г клетчатки на 100-граммовую плитку. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем больше клетчатки оно содержит, а значит, тем больше пользы для вашей кишечной микрофлоры.

Так что если вы чувствуете плохое настроение или хотите сладкого, смело съешьте немного темного шоколада. Он действительно может сделать ваш день лучше!

