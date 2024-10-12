Витамин D без солнца: почему обогащен апельсиновый сок – лучший выбор

Витамин D критически важен для здоровья костей, психического состояния и иммунной системы. Хотя естественное получение этого витамина во время солнечных дней эффективно, зимой или в дождливые сезоны это может быть проблематично.

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К счастью, вы можете получить витамин D и из продуктов питания, и из добавок. Среди богатых витамином D продуктов можно выбрать лосось, коровье молоко, йогурт, определенные виды грибов, тунец и яйца, которые помогут вам достичь рекомендованных норм. По словам eatthis.com, следует обратить внимание на обогащенный апельсиновый сок как альтернативу для получения витамина D.

Что такое обогащенный апельсиновый сок?

Апельсиновый сок содержит множество полезных веществ: витамин С, калий, фолиевую кислоту, магний и антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды. Благодаря этим компонентам апельсиновый сок может повышать иммунитет, поддерживать здоровье сердца и уменьшать воспаление.

Однако витамина D в натуральном виде в апельсиновом соке нет. Однако в некоторых обогащенных версиях этого сока добавляют витамин D, что делает его хорошим источником этого важного элемента. Чаще всего к обогащенному соку добавляют кальций и витамин D.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что витамины D2 и D3 из соков усваиваются так же хорошо, как в форме капсул или таблеток.

Как выбрать обогащенный апельсиновый сок?

Покупая обогащенный апельсиновый сок, обращайте внимание на несколько важных моментов: действительно ли сок обогащен, содержит ли витамин D и не содержит ли сахара. Проверяйте этикетки внимательно, поскольку некоторые соки могут быть обогащены только кальцием, а не витамином D.

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