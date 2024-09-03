5 вирусных вызовов в соцсетях, связанных с едой: несут ли они угрозу здоровью

От YouTube до Instagram и TikTok – люди готовы на все, чтобы привлечь внимание зрителей. Некоторые даже создают вызовы, чтобы заставить других попробовать их, чем обеспечивают своему контенту мировую известность.

Однако такие вирусные тенденции иногда оказываются опасными и хотя вызов становится популярным, люди продолжают его принимать, несмотря на риски травм. Больше об этом пишет eatthis.com.

Одной из крупных вирусных тенденций есть пищевые вызовы, которые часто становятся хитами. Однако далеко не все они неопасны. Диетолог Лорен Манакер рассказывает о некоторых из самых опасных пищевых вызовов всех времен. Она объяснила, почему эти вызовы были вредными, даже если на первый взгляд казались верными.

Вызов с корицей

В начале 2010-х появился вызов, известный как Cinnamon Challenge, суть которого заключалась в том, чтобы за 60 секунд съесть ложку молотой корицы без запивания водой. Казалось бы простое задание, но на самом деле оно может иметь больше негативных последствий, чем ожидается.

"Люди могут захлебнуться или вдохнуть корицу, что чрезвычайно опасно. Вдыхание большого количества корицы может нанести серьезный вред легким", - объясняет Манакер.

Согласно данным Children's Minnesota, вдыхание корицы может вызвать воспаление легких, утолщение легочной ткани и даже образование рубцов. Если это произойдет, это может привести к пневмонии или длительным повреждениям легких.

Вызов с перцем

Вызов с призрачным перцем или "Вызов с острым перцем" был популярен примерно в 2012 году. Его суть заключалась в том, чтобы съесть целый перец, не употребляя ничего для уменьшения жара. Однако Carolina Reaper поднял этот вызов на новый уровень.

В 2017 году перец Carolina Reaper был признан самым острым перцем в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Конечно, это побудило многих попробовать съесть его полностью.

"Этот очень острый перец может повлечь за собой судороги, рвоту, а в отдельных случаях даже привести к смерти", - предостерегает Манакер.

Tide Pod Challenge

"Хотя стручки Tide могут выглядеть как яркие конфеты, на самом деле они содержат стиральный порошок. Даже без специального образования понятно, что употребление стирального порошка – это плохая идея", – говорит Манакер.

К сожалению, это не остановило людей от попыток есть Tide Pods в конце 2010-х. По данным Американской ассоциации токсикологических центров, токсикологические центры получили почти 220 сообщений о подростках, подвергшихся влиянию капсул Tide Pod в 2017 году, из которых примерно 25% случаев были умышленными.

Пострадавшие госпитализированы с симптомами, такими как рвота, тяжелое дыхание и потеря сознания. Некоторые из этих случаев даже закончились летально.

Dry Scooping Challenge

Эта тенденция состоит в том, чтобы принимать порошки для тренировки без воды. Люди берут мерную ложку порошка белка и съедают его сухим.

"Такой способ приема может вызвать ускоренное сердцебиение, повреждение легких и инфекции из-за вдыхания порошка. Кроме того, могут возникать проблемы с пищеварением", - отмечает Манакер.

Согласно Hackensack Meridian Health, если вы все же решите съесть сухую ложку порошка для тренировок, вы можете случайно вдохнуть часть порошка, не предназначенного для глотания без жидкости. Это может привести к проблемам дыхания и даже сердечных приступов.

Хранение авокадо в воде

Хотя этот хак не вызов, он стал вирусным. Его цель – продлить срок свежести авокадо, предотвращая образование коричневых пятен. Это делало авокадо более свежим на длительное время.

TikTok осветил эту тенденцию, где пользователи хранили авокадо в бутылках с водой в холодильнике, затем разрезали их, чтобы увидеть свежие зеленые фрукты.

"Сохранение авокадо в воде может звучать как хорошая идея на первый взгляд. Но это может стимулировать рост бактерий и привести к пищевым заболеваниям", – говорит Манакер.

FDA также предупреждает, что этот метод может способствовать размножению вредных бактерий, таких как сальмонелла.

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