Популярные заправки, которые могут привести к увеличению веса

Даже незначительное изменение в рецепте может значительно улучшить вкус любого блюда. Однако если вы пытаетесь похудеть и сохранить здоровый рацион, важно обратить внимание на выбор приправ.

Прежде чем добавить привычный соус к вашему ужину, стоит тщательно обдумать, ведь такие популярные заправки могут скрывать опасность для вашей диеты. Издание eatthis.com рассказывает, от каких соусов лучше отказаться.

"Многие люди не обращают внимания на то, что содержат их любимые соусы. Они могут не осознавать, как быстро калории и углеводы накапливаются от таких приправ", – отмечает диетолог Клаудия Хлип.

Многие известные соусы и заправки фактически содержат большое количество добавленных сахаров, трансжиров и натрия. По словам Линнелл Росс, диетолога и тренера по вопросам здоровья, это может стать основной причиной неудачи в похудении: "Мои клиенты не понимают, почему не могут похудеть. Они не учитывают влияние приправ, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но могут способствовать набора веса".

Поэтому специалисты советуют держаться подальше от приправ, которые действительно могут замедлить ваш прогресс на пути к идеальной фигуре.

"Обезжиренные" заправки для салатов

Выбор неправильной заправки может испортить даже самый полезный салат. Вас может удивить, что именно "легкие" заправки вредят вашему здоровью больше всего.

"Легкие версии заправок - это самый плохой выбор. Если вы хотите похудеть, избегайте продуктов с надписью "обезжиренный" или "легкий". Хотя такие заправки действительно содержат меньше жира, они часто имеют повышенное содержание сахара", - утверждает Лорел Иден, тренер из похудение.

Согласно исследованию Университета Пердью, небольшое количество жира в вашем салате может фактически помочь организму усвоить овощи более эффективно. Следовательно, следует тщательно проверять этикетки на наличие таких ингредиентов как кукурузный сироп или гидрогенизированные масла.

Майонез

Майонез может быть одной из самых калорийных приправ. Линелл Росс, эксперт по здоровому питанию, отмечает: "Одна столовая ложка майонеза содержит 90 калорий и 10 граммов жира. Если добавить его в салат, вы можете получить более 1000 лишних калорий".

Кроме того, майонез богат натрием, что может способствовать набору веса. Для более здорового выбора лучше выбирать полезные альтернативы.

Сливочные соусы для пасты

Сливочные соусы часто могут выглядеть привлекательно, но вместе с ними приходят дополнительные калории. "Соусы могут повысить калорийность блюда на 1000 и более калорий. Чтобы сделать блюдо менее калорийным, предпочитайте соусы на основе томатов или белого вина", – утверждает диетолог Брайан.

Соус барбекю

Соус барбекю может быть особенно опасен для тех, кто контролирует углеводы. Диетолог Клаудия Хлип отмечает, что в двух столовых ложках соуса BBQ содержится 150 калорий и 18 г углеводов, что может быстро превысить норму углеводов на один прием пищи.

Соус тартар

Это популярное дополнение к морепродуктам содержит 140 калорий в двух столовых ложках, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие нежелательные ингредиенты. Диетолог Лиза ДеФазио отмечает, что такие ингредиенты могут тормозить ваши усилия в похудении.

Блинный сироп

Большинство продающихся в магазинах сиропов в основном состоят из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и искусственных добавок, которые могут приводить к проблемам со здоровьем, включая заболевания печени и рак.

Соус териаки

Популярный терияки, хоть и придает блюдам богатый вкус, часто наполнен вредными компонентами, такими как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и натрия. Если вы хотите продолжать употреблять этот соус, выбирайте варианты с низким содержанием натрия.

Заправка ранчо

Заправка ранчо может быть очень калорийна. Она содержит 200 калорий и 19 г жира в двух столовых ложках. Чтобы сохранить свою фигуру, следует выбирать другие, менее калорийные варианты.

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