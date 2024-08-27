Альтернативные продукты для здорового питания: что есть на похудении

Правильное питание – ключевой фактор для достижения целей похудения. Не все продукты одинаково полезны и питательны организму.

Некоторые продукты могут существенно мешать процессу похудения, поскольку содержат много калорий, сахара и жиров, замедляющих метаболизм и влияющих на гормональный фон. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которыми можно заменить вредную для фигуры еду.

Пиво

Обычная банка пива содержит более 150 калорий и 13 г углеводов. "Употребление пива время от времени не станет серьезной проблемой для похудения. Но обычно люди не ограничиваются одной банкой, поэтому калории быстро накапливаются", – объясняет диетолог Дженнифер Глокнер.

Если вы выпьете три баночки пива за вечер, это добавит 450 лишних калорий, которых можно было бы избежать. Такие "редкие" калории не несут никакой пользы организму.

Выпейте это!

Выбирайте легкое пиво – оно содержит около 100 калорий, что позволяет сэкономить около 50 калорий на каждой банке. Еще один вариант – красное вино, имеющее антиоксиданты и полезное для сердца. Бокал вина имеет около 100 калорий. Также можно выбрать комбучу – ферментированный чай с низким содержанием алкоголя.

"Комбуча имеет несколько похожий вкус, но содержит пробиотики, кислоты и ферменты, способствующие пищеварению", – добавляет диетолог Бет Уоррен.

Хот-доги и сосиски

Диетологи советуют избегать употребления хот-догов. "Это обработанное мясо с большим количеством соли, насыщенных жиров и добавок, таких как нитриты и нитраты, которые могут оказать канцерогенное влияние", - объясняет Глокнер.

Употребление насыщенных жиров может вызвать сердечные заболевания и увеличение веса, поскольку они содержат много калорий.

Ешьте это!

Если вы не можете отказаться от хот-дога, ищите варианты с минимальным содержанием насыщенных жиров и натрия. Лучше выбирайте более постное мясо, как курица или индейка, вместо традиционной говядины.

Гамбургер из говядины

Гамбургер не обязательно вреден для здоровья, однако порции могут быть слишком большими, что приводит к чрезмерному количеству калорий.

Ешьте это!

Следите за размером порции: котлета должна быть примерно размером с вашу ладонь. Выбирайте более постное мясо, например с содержанием не менее 90% нежирной говядины. Кроме того, рассмотрите варианты из куриной грудки или овощные котлеты. Добавьте сальсу и используйте цельнозерновые булочки или английские кексы для еще большей пользы.

Картофельный салат

Картофель сам по себе полезен, поскольку содержит калий, однако имеет высокий гликемический индекс. А когда ее подают с маслом или майонезом, польза исчезает.

Ешьте это!

Замените картофель на цветную капусту – он отлично имитирует текстуру картофеля и является богатым клетчаткой продуктом. Используйте греческий йогурт, оливковое масло или пюре из авокадо вместо майонеза. Добавьте травы и специи, такие как укроп, петрушка и лимонный сок, чтобы сделать блюдо вкуснее без лишних калорий.

Куриные крылышки

Курица – здоровый источник белка, но куриные крылышки часто жарят и подают с соусами, что значительно повышает количество калорий и жиров.

Ешьте это!

Готовьте курицу на гриле или запекайте во избежание лишнего жира. Добавьте соусы на основе греческого йогурта и экспериментируйте с овощами.

Газированная вода

Газированные напитки богаты сахаром и почти не имеют пользы для организма. Они могут способствовать набору веса, ожирению и даже диабету.

Пейте это!

Выбирайте газировку с добавлением небольшого количества фруктового сока или пейте холодный чай. Другой вариант – настоянная на свежих фруктах вода.

Печенье

Печенье содержит большое количество сахара и калорий, что может быстро отразиться на вашей фигуре.

Ешьте это!

Попытайтесь свежие фрукты, такие как ананас или ягоды. Или приготовьте фруктовое печенье, соединив яблоко или грушу с ореховым маслом и добавьте немного шоколада или кокоса для вкуса.

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